Accordo con Provedel: firma subito, inizia un nuovo progetto

Il portiere della Lazio è uno dei migliori della Serie A e lo ha dimostrato soprattutto l’anno scorso, quando ha vinto il premio come ‘Miglior Portiere del 2022-23’. Da quel momento ha vissuto anche una grandissima considerazione da parte di Luciano Spalletti e della Nazionale Italiana e sarà uno dei portieri convocati per l’Europeo che si giocherà in Germania. La Lazio con le sue parate ha trovato terreno fertile per crescere e affidarsi a un portiere di grande spessore ma il futuro è in bilico.

Lazio, la situazione contrattuale di Provedel cambia il futuro

Il futuro di Ivan Provedel va scritto ancora con molta precisione. Il portiere della Lazio è tra i migliori nel suo ruolo e le sue grandi stagioni hanno fatto aprire gli occhi a tutte le big che intendono cambiare portiere al termine della stagione e avviare un nuovo progetto.

Il contratto di Provedel con la Lazio scade nel 2027 e la società si sente tranquilla per il suo futuro ma gli assalti previsti a fine stagione preoccupano Lotito.

Provedel-Lazio: prove di rinnovo, Lotito spinge

La Lazio vuole trattenere a tutti i costi Ivan Provedel e renderlo il portiere anche del futuro. Il portiere italiano è stato fondamentale per gli utimi anni del club di Maurizio Sarri ed è finito nel mirino di tutte le big che vogliono cambiare portiere.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Lazio sta provando a far firmare il rinnovo a Ivan Provedel. Il portiere classe ’94 è tra i migliori numeri 1 italiani e ha mercato da tutta Italia e non solo: per questo Lotito sta spingendo sull’acceleratore con il suo agente per firmare un nuovo contratto.

Le parti sono molto vicine per riuscire a firmare un nuovo accordo e avviare un nuovo progetto insieme.

Provedel ha l’accordo con la Lazio: i dettagli

Ivan Provedel e la Lazio sono vicinissimi all’accordo. Il portiere laziale vuole continuare in biancoceleste e avrebbe accettato l’offerta proposta da Lotito di un prolungamento di un’altra stagione a cifre raddoppiate rispetto a quelle attuali.

Provedel firmerebbe con la Lazio fino al 2028 a 2,5 milioni di euro a stagione, diventando uno dei calciatori più pagati della squadra biancoceleste.