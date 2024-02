Calciomercato, Partey in Serie A: affare totale

Il futuro del centrocampista dell’Arsenal, Thomas Partey, può essere subito in Serie A: affare decisivo, colpo da urlo della big italiana

Saranno settimane intense anche in ottica futura con il calciomercato che non dorme mai. Un momento già decisivo per mettere a segno colpi da urlo in vista della prossima stagione: ecco il possibile colpo del top club italiano, conosciamo tutti i dettagli.

L’Arsenal potrebbe dire addio all’ormai esperto ed affidabile centrocampista ghanese, Thomas Partey, che non riesce ad incidere come un tempo con Mikel Arteta. Il manager spagnolo sarebbe anche propenso a dare il suo ok per la cessione immediata: pronto il colpo in Serie A con la big italiana che non vede l’ora di chiudere l’affare.

Calciomercato, colpo Partey: si chiude subito in Serie A

Non finiscono i colpi di scena già in ottica estate. Le big italiane sono già al lavoro per affrontare la sessione in vista della prossima stagione. Tanti affari già monitorati a lungo per sognare ancora in grande: ecco il possibile colpo Thomas Partey, ecco dove giocherà.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” Thomas Partey potrebbe sbarcare in Serie A. Il centrocampista ghanese dell’Arsenal già in passato è stato vicino al suo trasferimento in Italia, ma ora gli interessanti continuano senza sosta. In pole c’è la Juventus pronta a chiudere l’affare da urlo: le prestazioni con Arteta sono state deludenti nonostante più di cento partite con i Gunners, ora può partire per circa 28 milioni di euro.

Un profilo davvero interessante per la Serie A: un tuttocampista capace di ricoprire più posizioni nella zona centrale del campo, ma in passato è stato usato anche in una difesa a tre. Ora la Juventus continuerà ad allestire una rosa super competitiva a Massimiliano Allegri, sempre pronto a restare in sella alla panchina dei bianconeri.