Esonero Pioli, niente Conte: hanno scelto il nuovo allenatore

Il Milan dice addio a Stefano Pioli alla fine della stagione: il primo nome era Antonio Conte ma ora è stato scelto un altro allenatore.

I rossoneri stanno vivendo una stagione molto particolare che dovrà portare necessariamente alla qualificazione alla prossima Champions League e ad obiettivi molto importanti nel prossimo futuro. Difficilmente l’allenatore della prossima stagione sarà Stefano Pioli perché il rapporto con il tecnico emiliano sembra ormai arrivato al capolinea, dopo anni di successi e di grande crescita che ha portato al livello attuale.

La situazione legata al futuro allenatore del Milan è molto delicata: molti parlano di Antonio Conte ma non è lui la prima scelta.

Milan, niente Conte: ecco chi è in pole position

Antonio Conte tornerà in panchina all’inizio della prossima stagione e ci sono molte squadre che lo seguono con interesse estremo e sono pronte e fare offerte importantissime per tesserarlo. Il tecnico salentino ha intenzione di tornare a grandi livelli e vuole accettare solo progetti di grande spessore, per questo la panchina del Milan è sempre stata una delle prime accostate al suo nome.

Il futuro di Conte, però, potrebbe essere in Italia ma non al Milan. I rossoneri stanno studiando altri profili che possono sostituire Stefano Pioli e permettere alla società di crescere investendo in calciatori giovani e che non costino molto.

Il Milan guarda al futuro e studia le alternative a Conte e uno dei nomi che sta esaminando la società è quello di Julen Lopetegui.

Julen Lopetegui nel mirino del Milan: le ultime

Il Milan sonda il terreno per Lopetegui come prossimo allenatore. I rossoneri sono intenzionati a prendere un tecnico con idee innovative e capace di far giocare un “bel calcio” alla propria squadra e stanno valutando anche il nome dello spagnolo.

Secondo quanto riferisce Relevo, Lopetegui è uno dei nomi nella shortlist del Milan. Addirittura sarebe il nome più piaciuto più di tutti alla dirigenza. L’allenatore spagnolo è uno dei più stimati dal direttivo rossonero per le sue metodologie, competenze e capacità di sviluppare un progetto giovane e vincente.

Attualmente svincolato dopo l’esperienza al Wolverhampton, Lopetegui rappresenta in pieno quelle che sono le richieste del Milan in termini di progetto e di lavoro sul campo.

Lopetegui al Milan: c’è il suo sì

Julen Lopetegui al Milan è un colpo possibile e veritiero. Recentemente ha rifiutato un’offerta milionaria dall’Arabia e ha detto no ad alcune offerte della Premier League per provare una nuova esperienza.

Il Milan pensa a Lopetegui ma non è l’unico club sulle sue tracce: ci pensa anche il Bayer Leverkusen che deve sostituire Xabi Alonso, promesso sposo del Liverpool come sostituto di Jurgen Klopp.