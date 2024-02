Calciomercato, Ferran Torres in Serie A: colpo imminente

Ferran Torres è pronto a cambiare ancora una volta squadra. Pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione da urlo: giocherà in Serie A

Ancora una pazza idea sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione: Ferran Torres giocherà in Serie A come svelato dal portale spagnolo.

Continuano i possibili colpi di mercato in ottica futura. Il talentuoso giocatore spagnolo del Barcellona potrebbe voltare pagina dicendo addio ai blaugrana. Arrivato dal Manchester City per circa 55 milioni di euro, ora Ferran Torres è voglioso di scrivere ancora un nuovo capitolo della sua avvincente carriera.

Calciomercato, ecco dove giocherà Ferran Torres in Serie A

Una nuova suggestione di calciomercato per le big della Serie A sempre attenta ai top player scontenti in giro per l’Europa. Ecco la destinazione a sorpresa per l’esterno spagnolo: la sua volontà è quella di lasciare il Barcellona.

Ferran Torres è pronto a salutare il Barcellona in estate per vestire la maglia dell’Inter. L’indiscrezione è arrivata pochi minuti fa dal portale spagnolo fichajes.net: servono 30 milioni per finanziare il colpo in casa nerazzurra. Un nuovo potenziale acquisto da parte dell’ad Beppe Marotta, che sta regalando profili da urlo a Simone Inzaghi che vorrebbe tornare a trionfare in Italia e in campo internazionale.

Il Barcellona potrebbe così dire addio all’esterno spagnolo, che è voglioso