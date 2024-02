Julian Nagelsmann nella big italiana: il suo annuncio

Julian Nagelsmann è uno degli allenatori più desiderati dalle big della Serie A: il suo annuncio spalanca le porte alla firma per l’estate.

Il tecnico tedesco è alla ricerca di una nuova avventura da allenatore di un club dopo l’esperienza da commissario tecnico della Germania. Avrà la grossa responsabilità di giocarsi la vittoria dell’Europeo in casa e poi sarà pronto a ricominciare da zero. Dopo l’addio al Bayern Monaco ha subito accettato l’incarico di commissario tecnico ma probabilmente la sua giovane età non gli ha permesso di essere subito decisivo come ci si aspettava da lui.

Al termine dell’Europeo con la GermaniaNagelsmann può firmare in Serie A e diventare uno degli allenatori più giovani della storia del calcio italiano a guidare un top club.

Julian Nagelsmann in Serie A: ci sono due opzioni

Julian Nagelsmann è uno degli allenatori più apprezzati d’Europa per le sue metodologie innovative. Le sue idee sono state capaci di meravigliare l’intero calcio tedesco e sin dai tempi del Lipsia il suo profilo è stato visto come uno dei possibili nuovi rivoluzionari del mondo del calcio.

In Serie A tutti i top club stanno cercando un nuovo allenatore che sappia cambiare tutto e ricominciare da capo con un nuovo progetto. Dopo l’Europeo ci sono già le opzioni per la sua firma.

Secondo le ultime notizie, Julian Nagelsmann è nel mirino di Milan e Juventus per la prossima stagione.

Milan, sogno Nagelsmann per il dopo Pioli

Il Milan sogna Julian Nagelsmann al posto di Pioli per la prossima stagione. La dirigenza cerca un allenatore che sappia lavorare con i giovani e che abbia idee nuove e rivoluzionarie e potrebbe offrire un contratto importantissimo al tecnico tedesco ex Bayern Monaco. Proprio lui intervistato da Sky Sport De ha parlato del suo futuro, facendo capire che può lasciare la Germina dopo l’Europa.

“Non ho ancora pensato di andare in panchina per la Nations League a settembre“, ha confessato Nagelsmann, e il motivo è legato “al contratto che scade dopo gli Europei. Ho detto fin dall’inizio del mio mandato che l’obiettivo erano gli Europei“.

“Poi vedremo se sarò ancora l’allenatore – ha proseguito il commissario tecnico della Nazionale tedesca – “e se così dovesse essere cercheremo di ottenere il maggior numero di vittorie nel girone“.

Non solo il Milan: la Juve sonda Nagelsmann

Il Milan pensa a Julian Nagelsmann per la prossima stagione ma i rossoneri non sono gli unici a valutare il suo profilo. In Serie A c’è anche la Juventus che sta pensando al tecnico tedesco per iniziare un nuovo ciclo vincente.

In caso di addio di Massimiliano Allegri, Cristiano Giuntoli entrerà in contatto con l’allenatore tedesco per provare a capire se è disposto ad allenare i bianconeri per un progetto di almeno 3 anni.