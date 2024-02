Calciomercato, Di Gregorio firma per la big: accordo sulle cifre

Michele Di Gregorio è uno dei portieri più forti della Serie A: il suo profilo piace alle big che sono già pronte all’asta per acquistarlo.

Il portiere del Monza sta dimostrando il suo enorme talento già dalla passata stagione e in questa si sta confermando come uno dei migliori in assoluto per numeri e statistiche. Le sue qualità fanno gola a tutte le big che stanno cercando di ricominciare con un nuovo ciclo vincente e che intende ripartire dai giovani. Al momento Raffaele Palladino e tutto il Monza si gode il suo talento e la società sa bene che in estate potrà cederlo a cifre importanti.

Il futuro di Di Gregorio sarà molto importante e pare già segnato: firmerà per una big e già il calciomercato estivo potrebbe essere quello del suo trasferimento.

Calciomercato, Di Gregorio lascia il Monza a fine stagione

Michele Di Gregorio è uno dei portieri più interessanti del panorama italiano. Con il Monza sta mettendo in mostra qualità eccellenti e sta facendo parlare di sé in ogni partita in cui è protagonista con parate eccezionali e spesso salva-risultato.

Il profilo di Di Gregorio è attenzionato da tutte le big di Serie A che sono alla ricerca di un nuovo portiere di grande personalità e, ovviamente, di grandi qualità.

Secondo le ultime notizie di mercato, Michele Di Gregorio lascerà il Monza a fine stagione per firmare con una big.

Di Gregorio nel mirino del Milan: le ultime

Il Milan sta valutando il nome di Michele Di Gregorio per la prossima stagione. I rossoneri hanno Mike Maignan, uno dei migliori in assoluto in Serie A e in Europa, ma la sua situazione contrattuale è in bilico e potrebbe far sì che il club lo cederà per fare cassa e per rivoluzionare il reparto arretrato.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Michele Di Gregorio è il profilo in cima alla lista dei desideri del Milan in caso di cessione di Maignan. I rossoneri hanno un ottimo rapporto con la dirigenza del Monza e sono già iniziati i primi contatti per il portiere di scuola Inter.

Di Gregorio è un gran tifoso dell’Inter e il suo sogno sarebbe quello di vestire la maglia nerazzurra ma in questo momento non ci sono possibilità e quindi potrebbe accettare, ovviamente di buon grado, l’altra squadra milanese.

Di Gregorio al Milan: le cifre dell’affare

Il Monza può cedere Di Gregorio ma chiede 20 milioni di euro. Cifre che il Milan potrebbe tranquillamente soddisfare se sarà ceduto Maignan a fine stagioine.

Il Milan studia il colpo Di Gregorio che potrebbe essere il profilo giusto per una squadra che intende rivoluzionare e ripartire dai giovani più interessanti del panorama europeo.