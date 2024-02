Futuro Allegri, conferma ufficiale di Giuntoli: ecco dove allenerà

Massimiliano Allegri sta contribuendo attivamente a riportare la Juventus in Champions League: il suo futuro cambia ancora, l’annuncio.

Il tecnico toscano sta lavorando per far sì che la Juventus possa tornare a essere grande sia in Serie A che in Champions League e il suo lavoro sta diventando ogni giorno sempre più importante e positivo. Le ultime partite hanno mostrato qualche difficoltà da parte di tutto il gruppo che non è riuscito a ripetere il percorso straordinario iniziato mesi fa e si è allontanato dallo Scudetto.

Il nome di Massimiliano Allegri è sempre sulla bocca di tutti e spesso si parla del suo addio alla Juventus a fine stagione. Ora è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Cristiano Giuntoli che ha cambiato le carte in tavola.

Futuro Allegri, cambia tutto: le ultime

Massimiliano Allegri è stato uno degli allenatori più chiacchierati dell’ultimo anno e mezzo. Il suo ritorno alla Juventus non è stato positivo come si poteva pensare e in due anni non sono arrivati trofei, focus principale della società che ogni anno intende primeggiare. La scorsa estate si è parlato costantemente del suo addio e della possibilità di andare in Arabia Saudita.

Il futuro di Allegri è ancora da scrivere perché si parla di un addio a fine stagione per iniziare con un nuovo progetto. In conferenza stampa prima dell’Udinese ha voluto sottolineare che è concentrato su questa stagione e sul portare la squadra a livelli molto alti.

Proprio questa sera è arrivato un nuovo annuncio di Cristiano Giuntoli che ha cambiato ancora una volta le carte in tavola per il futuro di Allegri alla Juventus.

Giuntoli: “Futuro Allegri? C’è già un piano”

La Juventus e Massimiliano Allegri hanno un contratto fino al 2025 e il club vuole pensare al futuro solo a fine stagione. Lo ha confermato Cristiano Giuntoli che, a DAZN, ha ribadito la soddisfazione per il lavoro del tecnico toscano e della squadra che si è sbottonato sulla prossima stagione, lasciando all’interpretazione dei tifosi quanto affermato.

“Siamo felicissimi di lavorare con Allegri“, ha ammesso Giuntoli in diretta tv “perché ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, facendo cose straordinarie“.

Ma sul futuro ha affermato che “c’è la volontà di proseguire con lui“, ma non ha voluto dare certezze, sottolineando che “solo a fine anno avremo l’occasione di parlarne ed eventualmente programmare il futuro“.

Allegri in o Allegri out? Due possibili sostituti

Allegri può lasciare la Juventus a fine stagione. Nonostante il contratto fino al 2025 si potrebbe decidere, di comune accordo, di fermarsi a fine stagione e di iniziare un nuovo ciclo.

I due nomi in pole position per sostituire Allegri alla Juventus sono Thiago Motta e Raffaele Palladino, due grandi sorprese in questo campionato e pronti al grande salto di qualità.