Tonfo Juventus, Allegri a rischio e ammette tutto: le parole

La Juventus perde in casa contro l’Udinese e dice addio quasi definitivamante al sogno Scudetto: Allegri sotto accusa.

I bianconeri hanno collezionato appena quattro punti nelle ultime tre partite, con due sconfitte contro Inter e Juventus e con il pareggio contro l’Empoli. Tutti risultati di grande delusione per il popolo juventino che avrebbe voluto lottare fino alla fine della stagione per lo Scudetto e sognare in grande per il futuro immediato. Le prossime settimane dovranno essere fondamentali per tornare a fare passi in aventi positivi per tornare a sorridere.

Il futuro della Juventus e quello di Allegri è ancora tutto da scrivere, visto che tutto dipenderà da questa stagione e dai risultati che si raggiungeranno da qui in avanti.

Juventus sconfitta, Allegri a rischio: critiche pesanti

La sconfitta della Juventus ha creato non pochi malumori in tutto il mondo bianconero perché a questo punto della stagione essere a -7 dalle vetta – nonché potenziale -10 – significa aver abbandonato ogni sogno Scudetto e tutti i sogni di gloria che si erano vissuti fino a questo momento.

Al termine della partita, Massimiliano Allegri ha analizzato la rovinosa sconfitta parlando sia della partita in sé che di tutti i problemi che stanno nascendo nel mondo Juventus.

“Durante un campionato ci sono questi momenti purtroppo“, ha ribadito Allegri ai microfoni di Sky Sport. “Siamo riusciti a fare un buon primo tempo ma non a fare gol. Abbiamo subìto gol su palla inattiva e per noi purtroppo non è un momento felice. La cosa più importante è restare sereni e guardare al futuro con tranquillità. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere“.

Allegri lascia la Juventus? Le sue parole sul futuro

“Bisogna essere realisti”, ha ammesso Allegri parlando del terzo passo falso consecutivo della Juventus “e capire che il futuro è complicato”. Ma poi ha voluto sottolineare che da sabato bisognerà iniziare a fare punti per “mantenere il secondo posto in classifica e tenere gli occhi fissi sull’obiettivo Champions League”.

Difficoltà Juventus? “Nessuno si sarebbe aspettato un punto in tre partite, però bisogna accettarlo, vuol dire che abbiamo meritato di fare solo un punto. Siamo in un momento dopo aver fatto tanti punti in tante partite , magari ne avevamo fatti di più rispetto alle previsioni e le idee di tutti per merito dei ragazzi“.

Allegri riduce tutto a “un momento di down che va tolto nel più breve tempo possibile. Oggi la squadra ha concesso poco niente all’Udinese che di solito ha occasioni“.

I tifosi della Juventus contro Allegri

I tifosi della Juventus non hanno preso positivamente la sconfitta maturata contro l’Udinese e sui social si sono scagliati contro il tecnico bianconero. La richiesta alla dirigenza è molto chiara: l’esonero di Allegri.

La società è stata molto chiara: si punta forte su Allegri fino alla fine della stagione e forse anche per il futuro. Ma tutto dipenderà dai risultati e dai colloqui che ci saranno al termine del campionato.