Juventus, ‘like’ social anti-Allegri: è caos nello spogliatoio

In casa Juventus c’è un clima poco sereno dopo le ultime tre partite senza vittoria: ora spunta anche un like che anima il caos contro Allegri.

I bianconeri erano chiamati a un grande miracolo in Serie A, con la rincorsa sull’Inter che avrebbe dovuto portare entusiasmo e voglia di rivincita fino alla fine del campionato. Ma così non sarà, perché la seconda sconfitta consecutiva ha lanciato l’allarme anche sul secondo posto. Ormai lo Scudetto rappresenta solo una chimera, visto che la Juve si trova a -7 dalla capolista – che potrebbe diventare un potenziale -10 – infrangendo tutti i sogni di gloria.

L’obiettivo dichiarato della Juventus sin dall’inizio della stagione è il ritorno in Champions League ma è inutile negare che tutti i calciatori e i tifosi speravano nello Scudetto. Intanto in casa Juve si apre un altro caso, nato per un like social che ha scatenato polemiche su polemiche.

Juventus, scoppia il caso anti-Allegri: l’accaduto

La Juventus ha dovuto salutare tutti i sogni di vincere lo Scudetto a tre mesi e mezzo dalla fine del campionato. A meno di un tracollo clamoroso dell’Inter e di una serie perfetta dei bianconeri, il campionato è virtualmente terminato, con i nerazzurri che sono pronti alla ventesima vittoria della Serie A.

In casa Juve non c’è felicità in questo momento, e anche nello spogliatoio ci sono alcuni mugugni che riguardano Allegri e le sue scelte di campo nelle ultime partite.

È spuntato anche un like sui social che ha creato ulteriori polemiche intorno all’allenatore bianconero, con i tifosi che si stanno chiedendo se è il caso di continuare così o meno.

Polemica Juventus, like di Yildiz: “Scelte senza senso”

Kenan Yildiz è partito dalla panchina contro l’Udinese e non ha gradito le scelte di Massimiliano Allegri, anche alla luce dei risultati. L’attaccante turco è stato fondamentale e decisivo nell’ultimo periodo e in un momento complicato si aspettava di ricevere maggior considerazione dal tecnico. Allegri, però, ha scelto di schierare un campione come Chiesa e di cambiare rispetto alla sfida con l’Inter.

Sui social è apparso un video di TvPlay in cui si analizzavano le scelte di Allegri dal titolo “Allegri, scelte senza senso: c’è l’ombra di Thiago Motta?” ed è spuntato il like di Kenan Yildiz, evidentemente a voler confermare la critica alle scelte del mister.

Si è immediatamente scatenato il caos tra i tifosi che, accortisi del “like”, hanno chiesto spiegazioni al calciatore che, poi, ha tolto il “cuoricino” al video.

Yildiz contro Allegri: cambiano le gerarchie?

Il “mi piace” di Yildiz contro Allegri potrebbe cambiare totalmente le scelte del tecnico in vista del futuro. La società e il mister chiederanno spiegazioni al giovane turco e si proverà a trovare una soluzione per riappacificare gli animi.

Difficilmente Yildiz finirà fuori dalle scelte di Allegri, a patto che continuerà ad accettarle e che sia sempre pronto a dare il massimo per la squadra.