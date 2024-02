Mbappe, non solo Real Madrid: la bomba dalla Spagna

Un momento decisivo per conoscere la nuova destinazione di Kylian Mbappe: non c’è solo il Real, ecco la bomba dalla Spagna Pochi minuti fa è arrivata un’altra bomba per quanto riguarda il futuro di Kylian Mbappe, pronto a lasciare il Paris Saint-Germain. Da ormai diverso tempo il campione francese è stato accostato al Real Madrid, ma ora è balzata in pole una nuova squadra. Saranno mesi intensi per conoscere con certezza la sua prossima destinazione da urlo. Mbappe, ecco la pazza idea per la prossima stagione

A giugno potrebbe dire addio al Psg liberandosi a parametro zero visto che non è ancora arrivato il rinnovo contrattuale. Da una parte il presidente, Nasser Al Khelaifi, non lo vorrebbe regalare: il Real Madrid è sempre molto vicino al suo ingaggio, ma pochi minuti fa il Chiringuito nella persona del corrispondente di Jota Jordi ha rivelato come il Barcellona abbia preso informazioni su Mbappé per capire se abbia già firmato o meno col Real Madrid. Il club blaugrana potrebbe così pensare ad un nuovo colpo da urlo per rinforzare la rosa blaugrana con Xavi sempre più vicino all’addio a fine stagione.