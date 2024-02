Esonero Mazzarri, De Laurentiis spiazza tutti: ecco il nuovo allenatore

Il Napoli di Walter Mazzarri non sta riuscendo a tornare in alto in classifica e, anzi, i risultati peggiorano: esonero e nuovo allenatore.

Gli azzurri sono alla ricerca del ritorno alla vittoria convincente da molto tempo ma con il tecnico toscano non sono mai riusciti a convincere. Le difficoltà rispetto ai tempi di Rudi Garcia sono anche aumentate e per questo motivo si sta valutando l’esonero immediato. Aurelio De Laurentiis non è assolutamente contento di quanto sta accadendo, nonostante nelle sue ultime conferenze ha spesso chiesto tempo all’allenatore e alla squadra per tornare a splendere.

Il Napoli è al nono posto in classifica, in una posizione inaspettata a inizio stagione e che si fa fatica ad accettare per la squadra che pochi mesi fa si è laureata Campione d’Italia.

Napoli, esonero Mazzarri: ultimatum già deciso

Il Napoli di Walter Mazzarri non riesce a ritrovare la via del gioco e delle vittorie e sta diventando una squadra sempre meno bella da vedere e soprattutto sempre meno efficace. La classifica parla chiaro, le difficoltà sono enormi e per questo motivo De Laurentiis sta prendendo in considerazione l’esonero di Mazzarri.

L’ingaggio dell’allenatore toscano era stato visto come una possibilità di far tornare il sereno ma così non è stato e, anzi, le difficoltà sono aumentate fino ad arriviare al gravissimo momento attuale.

Secondo le ultime notizie, De Laurentiis ha dato l’ultimatum a Mazzari: in caso di doppia sconfitta con Genoa e Barcellona sarà esonero.

Esonero Mazzarri: pazza idea di De Laurentiis come sostituto

L’esonero di Mazzarri sembrava una possibilità remota per le idee che spesso ha palesato il proprietario del club azzurro che ha ribadito più volte di non essere in grado, emotivamente, di licenziare gli allenatori che lui stesso sceglie. Con Mazzarri la stagione sta andando sempre peggio e per questo motivo c’è bisogno di una scossa.

Secondo quanto riferisce Cronache di Spogliatoio, De Laurentiis sta pensando a Marco Giampaolo per la panchina del Napoli. L’esonero di Mazzarri potrebbe far attivare il “Piano C” che prevede l’innesto di un nuovo allenatore ma solo fino alla fine della stagione.

Giampaolo era stato vicino al Napoli già qualche anno fa, dopo l’addio di Maurizio Sarri ma poi De Laurentiis sorprese tutti con l’arrivo di Ancelotti. E ora può chiamare il tecnico ex Sampdoria, tra le altre, per affidargli la panchina.

Giampaolo: sì al Napoli anche per pochi mesi

Il nome di Marco Giampaolo non era più in alto nelle preferenze di molti club di Serie A che all’inizio di questa stagione hanno cambiato allenatore. Ora, però, è diventato lui la pazza idea di De Laurentiis e in caso di esonero di Mazzarri ci sarà l’accelerata decisiva.

Giampaolo sarebbe pronto a dire sì al Napoli anche per pochi mesi. L’obiettivo è quello di riproporsi a grandi livelli, mettersi di nuovo in mostra con il suo lavoro e poi aspettare una chiamata da un altro club di Serie A per la prossima stagiomne.