Milan, 28 gol in 30 partite: è il sostituto di Giroud

Il Milan sta già studiando per il futuro e ha messo nel mirino il sostituto di Giroud che sta facendo fuoco e fiamme in questa stagione.

I rossoneri stanno conducendo una stagione su ritmi molto altri che, tranne per qualche settimana, è una delle migliori degli ultimi anni. Nonostante la classifica di Serie A dica che lo Scudetto non è più possibile e la doppia eliminazione da Coppa Italia e Champions League, il computo è ancora positivo perché ci sono ancora obiettivi molto importanti da raggiungere. Intanto la società ha iniziato a guardare al futuro e alle possibili mosse da mettere a segno per la prossima stagione.

Ci sono molti nomi nel mirino e tanti calciatori che interessano, e non poco, alla dirigenza che sta iniziando a tessere la tela per arrivare all’estate con i nomi giusti per il futuro.

Calciomercato Milan, colpo d’oro per l’attacco: le ultime

Il Milan ora ha obiettivi molto importanti per concludere al meglio la stagione: il primo è la vittoria dell’Europa League. La stagione dei rossoneri può diventare più che positiva in caso di vittoria del trofeo europeo e le premesse ci sono tutte per arrivare a giocarsi tutte le chance fino alla fine contro i colossi del Liverpool.

Ma l’Europa League è anche il terreno fertile dal quale è possibile pescare alcuni calciatori importanti che possono fare al caso della squadra di Stefano Pioli.

Secondo le ultime notizie di mercato, la dirigenza del Milan ha trovato l’erede di Giroud studiando le partite di Europa League.

Milan, c’è Gyokeres per il dopo Giroud: i suoi numeri

Il Milan ha messo nel mirino Viktor Gyokeres per l’attacco della prossima stagione. L’attaccante svedese sta facendo registrare numeri folli con lo Sporting Lisbona ed è sempre più decisivo ogni settimana che passa. Le sue potenzialità sono enormi, è un classe ’98 che sta iniziando ora a spingere sull’acceleratore per continuare a crescere.

A fine stagione il Milan saluterà Giroud, in scadenza di contratto a giugno, e vuole puntare tutto su Gyokeres. Il bomber svedese ha messo a segno 28 gol in 30 partite con la maglia dello Sporting Lisbona e il suo nome è diventato il colpo principale su cui vuole concentrarsi il Milan per il futuro.

A convincerlo potrebbe essere il solito Zlatan Ibrahimovic, che di bomber se ne intende e ancora meglio se sono svedesi.

Gyokeres al Milan: le cifre dell’affare

Gyokeres potrebbe essere la stella del Milan per la prossima stagione e per il futuro. L’attaccante svedese è al centro di numerose voci di mercato e i rossoneri vogliono fare sul serio per assicurarsi un talento straordinario.

Lo Sporting Lisbona si sta già sfregando le mani perché sa che partirà l’asta per prendere Gyokeres e chiede non meno di 50 milioni per cedere lo svedese.