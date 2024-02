“Imperdonabile”, esplode il caso Osimhen: il comunicato del Napoli

A Napoli Victor Osimhen è sempre stato visto e trattato come un vero re grazie ai suoi gol: ora è esploso un caso che lo rende colpevole.

L’attaccante nigeriano è tornato solo nella giornata di ieri dalla Nigeria dopo aver giocato la Coppa d’Africa e aver perso in finale contro la Costa d’Avorio. Il suo score personale non è stato eccellente, non ha fatto registrare numeri importanti e il suo profilo fa discutere sempre di più anche per il suo futuro. Il ritorno a Napoli è stato condizionato da ritardi dei voli che non gli hanno permesso di essere a Napoli alle 8 del mattino come si sperava e c’è stato un ritardo di 10 ore totali.

Il ritorno di Osimhen a Napoli è stato ricco di polemiche che hanno fatto infuriare, e non poco, gran parte della tifoseria, sia contro l’attaccante che contro la società.

Napoli, torna Osimhen: i tifosi sono infuriati

Il Napoli sta vivendo la peggior stagione degli ultimi dieci anni e il nono posto in classifica è solo il frutto del disastro sportivo iniziato con l’addio di Luciano Spalletti e che sta continuando tuttora. Aurelio De Laurentiis si è preso tutte le colpe per quello che sta succedendo nella stagione post Scudetto che avrebbe dovuto riportare serenità e tranquillità e invece così non è stato.

L’addio di Osimhen di fine stagione è scontato, è stato già annunciato dallo stesso presidente e per questi motivi il suo ritardo dopo la Coppa d’Africa ha creato ulteriori polemiche.

I tifosi del Napoli sono furoisi con la società e con lo stesso Osimhen per la gestione del suo ritorno che non gli permetterà di scendere in campo per Napoli-Genoa.

Osimhen salta anche Napoli-Genoa: il comunicato

Il Napoli ha accolto solo oggi pomeriggio Osimhen, tornato ieri sera – in ritardo di dieci ore – dalla Nigeria, e quindi incapace di scendere in campo per la partita di domani pomeriggio contro il Genoa. Dopo oltre un mese di assenza oggi si è presentato al campo di allenamento alle 15.15, con un quarto d’ora di ritardo rispetto all’orario fissato per l’allenamento.

Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Napoli ha annunciato di fatto il forfait di Osimhen anche contro il Genoa perché proseguirà l’allenamento personalizzato anche nella giornata di domani.

“Victor Osimhen è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale e ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani”.

Tifosi contro Osimhen: “Comportamento imperdonabile”

I tifosi del Napoli non intendono perdonare Victor Osimhen per il comportamento tenuto negli ultimi giorni. Hanno capito – anche perché è stato annunciato dal presidente – che andrà via a fine stagione e notanno negli atteggiamenti del nigeriano poca partecipazione alle sorti della sua squadra attuale.

Sui social si sono scatenate le polemiche contro Osimhen ma anche contro il Napoli, reo, secondo i tifosi, di non aver saputo gestire con rigore il ritorno dalla Nigeria del centravanti.