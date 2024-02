L’annuncio è arrivato: scelto l’erede di Hamilton

Colpo di scena per la Mercedes che continua a studiare il dopo Lewis Hamilton: l’ultimo nome è da già da urlo

Vigilia di San Valentino di fuoco per la Ferrari e per tutti i suoi tifosi che dopo una lunga attesa hanno potuto finalmente scoprire con i propri occhi la nuovo monoposto che a partire dal prossimo 2 marzo tornerà in pista. Obiettivo tornare a vincere per il cavallino rampante che ha già annunciato grandi novità aprendo le porte della propria scuderia ad una leggenda vivente come Lewis Hamilton.

Ormai lo sanno tutti, l’inglese a partire dal 2025 farà parte della Ferrari e il pubblico non sta già nella pelle. Anche se la sensazione è che gli anni di carriera migliori sia passati, Hamilton si impegnerà al massimo per dare il proprio contributo e magari riuscire anche a portarsi a casa l’ottavo Mondiale. Sarebbe uno smacco nei confronti di Michael Schumacher, entrambi ne hanno infatti già conquistati sette.

E in tutto questo la Mercedes? La casa automobilistica tedesca non è di certo rimasta con le mani in mano e, spinta dalle stesse ambizioni dei rivali, si è messa all’opera con la speranza di trovare il miglior sostituto di Hamilton. Impresa non certamente facile ma che potrebbe portare la scuderia teutonica ad una scelta epocale: colpo di scena in arrivo per la Mercedes.

Mercedes, sostituto a sorpresa: spunta un nome nuovo per il dopo Hamilton

Sono stati fatti tanti nomi per il dopo Hamilton ma solo pochi hanno veramente convinto, ce n’è uno in particolare che da qualche tempo ha però mosso la curiosità degli addetti ai lavori. Il nome è quello del giovanissimo Andrea Kimi Antonelli, pilota bolognese classe 2006 che tanto bene sta facendo nelle categorie minori, ad averlo sponsorizzato è stato niente meno che l’ex Ferrari Gerhard Berger.

Pilota tirolese, è nato in Austria, che ha corso per la Ferrari dal 1987 al 1989 per poi dedicarsi, sempre a bordo del cavallino rampante, una seconda esperienza dal 1993 al 1995. In questo periodo Berger ha fatto molto bene e ancora oggi è ricordato con affetto. Sono molti gli appassionati che lo stimano e che sono rimasti di stucco quando hanno letto il suo favorito per la Mercedes.

Sarebbe una scelta a dir poco coraggiosa da parte della scuderia tedesca capitanata da Toto Wolff che, al momento, rimane forte su Sebastian Vettel. Berger, tuttavia, preferirebbe maggiore coraggio da parte delle varie scuderie che anziché pensare all’usato garantito dovrebbero puntare sui giovani. La recente intervista dell’ex pilota ha fatto il giro del mondo e chissà che non possa spronare l’ancora indecisa Mercedes.