Occhio Inter, vanno tutti al PSG: è arrivato l’annuncio di Marotta

L’Inter rischia di perdere tanti calciatori in estate che piacciono al PSG che vuole ricostruire dopo l’addio di Marotta: l’annuncio.

I nerazzurri stanno gestendo al meglio la stagione, con il campionato che sembra ormai essere giunto virtualmente alla conclusione, data la clamorosa distanza che c’è dal secondo e dal terzo posto. Simone Inzaghi, però, non vuole cali di tensione e ha chiesto alla squadra di dare il massimo in tutte le partite per evitare che si possa cadere nel “tranello” della tranquillità e far accorciare la distanza alle altre squadre della Serie A.

Il futuro dei calciatori dell’Inter è da tenere sotto controllo perché c’è il PSG che in estate tenterà l’assalto dopo l’addio di Mbappé e proverà a migliorare la rosa andando ad acquistare i migliori calciatori attualmente in Europa.

Calciomercato Inter, pericolo PSG: le ultime

L’Inter deve stare attenta al calciomercato estivo perché ci sono molti calciatori che possono dire addio a causa del PSG. Il club parigino saluterà Kylian Mbappé alla fine della stagione ma non vuole assolutamente ridimensionare la qualità della rosa e intende portare al servizio di Luis Enrique tutti i calciatori migliori al mondo.

Il futuro dell’Inter si scrive già nelle prossime settimane, soprattutto per quei calciatori che piacciono in giro per il mondo e rischiano l’addio.

Secondo le ultime notizie di mercato, i migliori calciatori dell’Inter sono finiti nel mirino del PSG che è pronto a offrire cifre da capigiro per strapparli ai nerazzurri.

Inter, effetto Mbappé pericoloso per Lautaro Martinez

L’addio di Kylian Mbappé apre a scenari clamorosi per il Paris Saint-Germain che vuole continuare a crescere e creare una squadra sempre più forte e determinata a vincere trofei importantissimi. Tra i nomi sulla lista dei desideri di Luis Enrique per sostituire Kylian Mbappé c’è Lautaro Martinez.

L’attaccante argentino è uno dei più forti al mondo e il suo profilo non è mai passato inosservato rispetto alle big europee che lo hanno messo nel mirino già qualche stagione fa. Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha parlato del futuro di Lautaro Martinez e del forte interesse del PSG per il ‘Toro’.

“Segnali e preoccupazioni non ce ne sono, poi se ci saranno li gestiremo nel migliore dei modi”, ha sottolineato Marotta parlato dell’assalto del PSG per Lautaro Martinez. L’amministratore delegato nerazzurro è stato chiaro nel lanciare un messaggio ai calciatori: “Siamo l’Inter, non vedo la differenza tra noi e il PSG“.

Lautaro Martinez e Barella: l’Inter vuole il rinnovo

Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono nel mirino del PSG. I due campioni nerazzurri sono anche al centro di trattative importanti per il rinnovo di contratto con i nerazzurri e Marotta non è parso preoccupato dal loro futuro.

“Non abbiamo ansia perché abbiamo a che fare con professionisti e uomini veri“, ha ribadito Marotta, lasciando ben sperare i tifosi sul futuro dei propri beniamini che possono rinnovare e restare anche in futuro.