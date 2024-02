Esonero Mazzarri, arriva una voce da Napoli per il sostituto

Il Napoli di Walter Mazzarri perde ancora punti e rischia fortemente di scendere ancora più in basso in classifica: decisione sull’esonero.

La situazione del Napoli è pessima e la classifica sta mostrando tutti gli errori che la società ha collezionato sin dall’inizio della stagione e che continua a mettere in fila in queste settimane sciagurate. Mazzarri è arrivato al posto di Garcia e De Laurentiis pensava di poter dare una sterzata alla stagione, ma così non è stato e ora c’è il fortissimo rischio di non qualificarsi alle competizioni europee.

Ora si sta valutando l’esonero di Walter Mazzarri che ha peggiorato la squadra, ha fatto perdere sei posizioni in classifica rispetto al momento del suo arrivo e quindi ci sono novità importanti da prendere in considerazione.

Napoli ancora senza vittoria: Mazzarri rischia l’esonero

Il Napoli perde ulteriore terreno in classifica e rischia di fare un altro passo indietro verso il futuro. In questo momento il quinto posto – attualmente utile per la qualificazione alla prossima Champions League – dista 6 punti e può essere ancora raggiungibile, a patto che la squadra possa fare risultati positivi nelle prossime partite e non crollare più vertiginosamente come ora.

Il futuro del Napoli è appeso a un filo, così come lo è anche quello di Walter Mazzarri che rischia fortemente l’esonero. Il tecnico non ha saputo dare alcuna nota positiva alla squadra che ora sta perdendo altri punti in classifica.

La decisione di De Laurentiis sull’esonero di Mazzarri verrà presa tra questa sera e domani mattina.

Mazzarri deluso: “Non so spiegare cosa succede”

Al termine della partita tra Napoli e Genoa, Walter Mazzarri ha analizzato il risultato ai microfoni di DAZN ed è sembrato rassegnato per quello che si è visto in campo anche oggi.

“Nel primo tempo non abbiamo fatto molto ma ci sono state due o tre occasioni che avrebbero potuto sbloccare la partita“, ha sottolineato Mazzarri, “e se il Genoa fosse andato in svantaggio e il loro portiere non avesse parato tutto non ci saremmo scandalizzati“.

Momento negativo del Napoli? “Non so spiegare cosa succede“, ha confessato Mazzarri, “ma ora vanno corrette le mezze sbavature che non portano al gol e ci fanno penare“.

Esonero? “I calciatori lo dimostrano tutte le domeniche, altrimenti avrebbero fatto un’altra partita. So cosa si vuole insinuare ma non dovete chiederlo a me“.

De Laurentiis ha deciso: Giampaolo al posto di Mazzarri

De Laurentiis ha scelto Marco Giampaolo per sostituire Walter Mazzarri. Il tecnico toscano è fortemente in bilico e ha tempo fino alla partita contro il Barcellona per salvare il suo lavoro.

In caso di sconfitta rovinosa contro il Barcellona, Mazzarri verrà esonerato e Giampaolo prenderà il suo posto fino alla fine della stagione.