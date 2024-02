Gli sceicchi sbarcano a Milano e comprano il club: annuncio del presidente

Il calcio italiano è al centro di numerose discussioni sul futuro di molti club: arrivano gli sceicchi per comprare la big.

Ci sono molte situazioni intricate nel calcio moderno, con molte società che possono cedere il passo ad altri investitori e fare in modo che il club venga gestito in alto modo. In Serie A ci sono stati molti cambi di proprietà nell’ultimo periodo con fondi americani e asiatici che hanno deciso di acquistare diverse società e iniziare a investire nel calcio italiano in maniera molto seria.

Tra le nuove proprietà manca ancora quella proveniente dal Medio Oriente: ora gli sceicchi sono pronti a fare il grande passo e a sbarcare in Italia dopo aver acquistato già molte squadre in giro per l’Europa.

Serie A, sceicchi interessati al top club: le ultime

In Serie A ci sono quotidianamente aggiornamenti su possibili cambi di gestione alla fine di questa stagione. Molte proprietà stanno cercando altri investitori da accorpare alla società attuale o per cedere definitivamente i club e permettere l’inizio di un nuovo ciclo vincente.

Il calcio italiano ha bisogno fortemente di nuovi introiti e da tempo si stanno sviluppando contatti con l’Arabia, il Qatar e tutta la zona più ricca dell’Asia. E da questi contatti è nato anche il forte interesse per alcuni club.

Secondo le ultime notizie, gli sceicchi sono pronti a sbarcare a Milano per acquistare il club e investire seriamente anche in Serie A.

Milan nel mirino degli sceicchi: ci provano dal Bahrain

Il Milan è finito nel mirino dei ricchi investitori del Bahrain. La società rossonera ha grande impatto e grandissima rilevanza in tutto il mondo ed è una delle squadre più amate dagli stranieri che seguono la Serie A. L’arrivo di RedBird ha migliorato certamente la posizione del club anche dal punto di vista sportivo ma potrebbero esserci dei cambi repentini.

Il futuro del Milan è in mano agli sceicchi? Da tempo c’è un forte interesse da parte di investitori del Bahrain, tanto da fare anche un incontro nelle scorse settimane.

Gerry Cardinale ai microfoni de Il Corriere della Sera ha annunciato la sua volontà di restare al Milan e di non cedere il club. “Voglio essere categorico: è completamente falso. Sono qui per starci a lungo, ho un lavoro da fare”, ha ribadito con forza il presidente del Milan.

Il Milan non verrà ceduto: annuncio di Cardinale

Il Milan non verrà ceduto e resterà nelle mani, solide, di RedBird. L’annuncio è arrivato da Cardinale che vuole continuare a far crescere il club perché, dice, “mi sono impegnato a riportare il Milan in vetta alla serie A e all’Europa e non mi fermerò prima di aver raggiunto questi risultati”.

“Mi dispiace per i tifosi perché vengono indotti a pensare a un’instabilità che non c’è”, conclude il numero uno del Milan che ribadisce la sua volontà di restare in rossonero.