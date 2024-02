Torna di moda Rangnick: è la prima scelta, firma a giugno

Il nome di Ralf Rangnick torna di moda dopo le voci del suo approdo al Milan già qualche anno fa: il tecnico tedesco ora firma per davvero.

Molte società italiane ed europee hanno deciso di cambiare allenatore a fine stagione e di avviare un nuovo progetto importante per rilanciare le proprie ambizioni. Non è certamente facile dover rinunciare ai progetti iniziati qualche anno fa per il mancato raggiungimento di determinati obiettivi ma in molte situazioni è necessario rifondare per ripartire da zero.

Ora torna di moda il nome di Ralf Rangnick che questa volta è il primo nome sulla lista e ci sono già stati dei contatti per la firma del nuovo contratto.

Ralf Rangnick nuovo allenatore della big: le ultime

Il calcio europeo è al centro di grossi cambiamenti che possono rivoluzionare il volto delle big a partire dalla prossima stagione. C’è aria di cambiamento per molti club che intendono dare una svolta e ripartire da zero con nuovi progetti sempre più interessanti e ambiziosi.

Uno degli allenatori che è ancora in cerca del grande salto di qualità è Ralf Rangnick, vicino al Milan qualche stagione fa ma poi “sparito” dai radar.

Secondo le ultime informazioni, il club ha deciso per l’addio del tecnico attuale e di affidare la panchina a Ralf Rangnick.

Barcellona, pazza idea Rangnick dopo Xavi

Il Barcellona al termine della stagione dirà addio a Xavi Hernandez per ricominciare con un nuovo progetto. Sono tantissimi i nomi degli allenatori accostati ai blaugrana per la prossima stagione e tra questi c’è anche quello di Ralf Rangnick.

Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, il Barcellona ha messo nel mirino l’allenatore tedesco perché è considerato un vero rivoluzionario. Con le sue idee e la sua filosofia di gioco potrebbe essere perfetto per il calcio bluagrana che negli ultimi anni si è un po’ perso.

Il nome di Rangnick piace e non poco al Camp Nou e al presidente Joan Laporta, che lo tiene in considerazione come piano B in caso di mancato arrivo di altri profili internazionali.

Rangnick al Barcellona libera De Zerbi e Thiago Motta: le ultime

Rangnick in questo momento è il commissario tecnico dell’Austria e alla fine dell’Europeo potrebbe dire addio alla nazionale per tornare in panchina in un club.

Il suo accordo possibile con il Barcellona libererebbe De Zerbi e Thiago Motta verso altri lidi. I due allenatori rivelazione degli ultimi anni potrebbero firmare con altri top club, con il Liverpool in pole position per l’ex Sassuolo.