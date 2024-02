Hanno pagato la clausola: 175 milioni per Leao

Addio già annunciato e budget che si impenna per il Milan: svelato il prossimo club dell’attaccante portoghese

Numeri decisamente lontani rispetto a quelli degli anni passati per Rafael Leao che, nonostante la ripresa recente da parte del Milan, continua a non ritrovare il gol in campionato. Doppia cifra lontana in termini di reti per l’esterno portoghese, che in Serie A ha un bottino assolutamente magro.

Tanti assist ma pochissimi goal per il classe 1998 che continua ad essere in bilico. Il contratto del calciatore dice che la scadenza è ancora molto lunga visto che recita 2028 ma la sensazione, da ciò che traspare da fonti vicine al club meneghino, è che la separazione è sicuramente più vicina rispetto al scadenza del contratto. Offerta da sfregarsi le mani per i rossoneri che possono godere della clausola inserita nell’accordo.

Ben 175 milioni di euro sono pronti ad entrare nelle casse del club milanista che con questo gruzzolo potrebbe rivoluzionare la propria rosa. L’Inter sembra lanciatissimo verso il suo ventesimo scudetto e la voglia è quella di prendersi la sua personale vendetta: la stagione 2024/25 sarà fondamentale per il Milan che sembra già pronto ad aprire le danze con la più illustre delle sue possibili cessioni.

Leao, la cifra è monstre: deciso il suo futuro

Sono tanti giocatori di un certo spessore all’interno del Milan ma nessuno raggiunge le cifre di Leao e nemmeno la sua appetibilità, sono infatti almeno due le grandi d’Europa pronta a duellare pur di accaparrarsi il cartellino del portoghese. La prima è il Paris Saint Germain che vedrebbe in lui il sostituto perfetto di Kylian Mbappé. Ma attenzione, perché i parigini saranno chiamati a doversi difendere dall’agguerrita concorrenza.

Non solo Ligue 1 per il quasi ventiseienne che da tempo continua a strizzare l’occhio alla Premier League, Anche lì le attenzioni non mancano, soprattutto da parte del Chelsea che da tempo sembra intenzionata a non voler badare minimamente alle spese. Insomma, due ricche pretendenti alla corte di Leao che la prossima estate rischiano di far sorridere il Milan.

Ad oggi non è dato sapere quale sarà la sua prossima destinazione ma la cosa probabile è che in estate ci sarà l’addio. Separazione che arriva forse con qualche mese di ritardo ma poco male per il Milan che sembra pronto a far partire un giocatore scontento in cambio di una cifra a dir poco da capogiro.