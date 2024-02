Jorginho torna in Italia: ci siamo

Addio Premier League per Jorginho che appare prossimo al ritorno in Italia: sarà un’estate di fuoco per il centrocampista della Nazionale.

Carriera in fase calante per Jorginho che all’alba dei 33 anni sembra aver già vissuto il periodo migliore della propria avventura calcistica. Grandi soddisfazioni per il centrocampista italo brasiliano che deve molto ai tecnici che hanno saputo metterlo nelle migliori condizioni: il primo che va ringraziato si chiama Maurizio Sarri. Fu proprio il tecnico toscano a valorizzarlo nel suo Napoli.

Jorginho era arrivato 6 mesi prima dal Verona e si era messo in mostra come uno dei migliori nel suo ruolo per quanto riguarda il campionato italiano. Una fase di assestamento con Benitez, poi il momento più florido della sua carriera con la maglia azzurra. Da lì il trasferimento in Premier League, la Champions col Chelsea e l’Europeo con l’Italia prima dell’inevitabile parabola discendente. Ora si sta parlando con grande insistenza di un suo ritorno in Italia.

Valigia pronta da mesi da parte del regista classe 1991 che è da tempo in cima alla lista dei desideri delle migliori squadre italiane. Secondo fonti vicine al calciatori, in estate lascerà definitivamente l’Inghilterra: la Serie A ha già iniziato a studiare il suo ritorno.

Serie A, prendono Jorginho: colpo a costo zero

Sono tante le realtà pronte a fare ancora affidamento su Jorginho, ma non l’Arsenal che a quanto pare preferirà lasciar partire il proprio centrocampista a costo zero. Contratto in scadenza e possibilità di rinnovo fallita per il giocatore che a questo punto non ha altra via se non quella di guardarsi intorno. In Italia sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

Insomma, Campionato Europeo da difendere più trasferimento in Serie A per il centrocampista che in estate potrebbe in questo modo chiudere definitivamente un ciclo. Giusto tre anni fa Jorginho entrava nell’elenco dei candidati alla vittoria del Pallone d’Oro e questo dimostra quando in passato sia stato un giocare importantissimo per chiunque l’ha avuto in rosa.

Lo sa bene la Juventus che, in costante ricerca di nuovi centrocampisti, potrebbe farsi un bel regalo in vista del possibile ritorno in Champions League. Affare a costo zero ghiotto per la Vecchia Signora, e per i suoi tifosi, che potrebbe chiudere il colpo Jorginho per regalare ad Allegri il metronomo che ha richiesto a più riprese. Resta da capire se l’oriundo azzurro vorrà ridursi l’ingaggio, ma la sensazione è che vista la situazione la Juve possa assicurarsi il cartellino del calciatore a prezzo davvero di saldo: zero euro per il cartellino e ingaggio assolutamente accessibile.