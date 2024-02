Lite presidente vs allenatore: lo manda via, scelto il sostituto

Molti allenatori di Serie A rischiano di dire addio entro la fine della stagione: c’è stata una lite furiosa con il presidente, lo manda via.

I club italiani sono al centro di nuovi cambiamenti che possono rivoluzionare il futuro e portare a stravolgimenti totali. La situazione sta diventando molto pesante per molte società che non stanno raggiungendo gli obiettivi sperati e possono cambiare allenatore alla fine della stagione. Nonostante gli alti e bassi, però, la tensione riguarda soprattutto il punto di vista caratteriale che non sempre si sposa alla perfezione anche dopo anni di lavoro congiunto alla ricerca di miglioramenti.

Il futuro di molti allenatori è tutto ancora da decidere e può cambiare da un momento all’altro, almeno nelle idee della società che sta già valutando la situazione in vista della prossima stagione.

Lite allenatore vs presidente: botta e risposta pesantissimo

Le squadre di Serie A sono al centro di grandi cambiamenti come, forse, non erano mai avvenuti prima d’ora. A fine stagione è pronta la rivoluzione totale per molti allenatori che pensavano di poter portare novità e miglioramenti e di poter scrivere pagine importanti di storia ma non sempre sono stati supportati dalle scelte dirigenziali.

Il rapporto tra presidenti e allenatori nel mondo del calcio itailano è sempre instabile e rischia di portare a rivoluzioni totali al termine della stagione.

Secondo le ultime notizie c’è aria di forte tensione e lite tra Cairo e Juric che se ne stanno dicendo di ogni e si saluteranno – male – al termine del campionato.

Juric contro Cairo: deciso l’addio a fine stagione

Il Torino di Ivan Juric sta sognando in grande e spera di potersi qualificare alle competizioni europee per la prossima stagione. Negli ultimi giorni è andata in scena una querelle pesantissima tra l’allenatore croato e il presidente Urbano Cairo che, a distanza e in pubblica piazza, se ne sono dette di cotte e di crude, aumentando l’acredine.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la tensione tra Cairo e Juric porterà all’addio del tecnico croato a fine stagione.

Juric piace in Premier League, al West Brom, che intende cambiare allenatore e vuole portare il croato in Inghilterra. In terra britannica troverebbe un contratto più ricco di quello attuale e un club da risollevare dopo anni complicati: una situazione simile a quando ha preso in mano il Torino.

Addio Juric: il sogno di Cairo è Tudor