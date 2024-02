Napoli, esonero Mazzarri: firma il ct, avrà il doppio incarico

Il Napoli pare aver deciso di cambiare ancora allenatore e di esonerare Walter Mazzarri dopo le numerose sconfitte: arriva un sostituto a sorpresa.

Gli azzurri non riescono più a rialzare la testa e sono al decimo posto in classifica, una posizione orrenda per una squadra che pochi mesi fa si laureava Campione d’Italia in carica e riusciva a scrivere una pagina di storia indelebile per la società e soprattutto per i tifosi. Le scelte scellerate di Aurelio De Laurentiis, prima con Rudi Garcia e poi con Walter Mazzarri, hanno portato a una situazione pessima sotto tutti i punti di vista e ora si cercano i rimedi giusti per riuscire a gestire al meglio il futuro.

Il Napoli ha deciso per l’esonero di Mazzarri e ora si aspetta solo la comunicazione ufficiale da parte del presidente, con l’accordo con il nuovo allenatore.

Napoli, esonero Mazzarri: decisione presa, le ultime

Il Napoli di Walter Mazzarri non ha mai trovato i giri giusti per riuscire a ritornare in alto in classifica e nel corso degli ultimi due mesi ha perso ulteriore terreno rispetto alle prime della classe, diventando, nel modo di stare in campo, nelle idee espresse e nella qualità del gioco, una squadra di metà classifica che rischia anche il posto in Europa per la prossima stagione.

Le partite gestite da Walter Mazzarri sono state pessime sotto tutti i punti di vista e i risultati sono solo la testimonianza di idee confuse e un lavoro svolto male da tutti.

Secondo le ultime notizie, il Napoli pare ormai aver deciso per l’esonero di Walter Mazzarri che arriverà subito dopo la partita contro il Barcellona.

Esonero Mazzarri: scelto il sostituto, fa anche il ct

Il Napoli aspetterà la partita di Champions League contro il Barcellona prima di prendere la decisione definitiva su Walter Mazzarri. L’esonero potrebbe arrivare a prescindere dal risultato finale, perché le 17 partite giocate fino ad ora sono già abbastanza per classificare il lavoro del tecnico toscano come fortemente insufficiente.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Napoli ha scelto Francesco Calzona come prossimo allenatore al posto di Walter Mazzarri. L’attuale commissario tecnico della Slovacchia conosce bene la piazza azzurra essendo stato il vice di Maurizio Sarri negli anni d’oro del club partenopeo e anche vice di Spalletti nel 2021-22.

Attualmente è uno dei commissari tecnici più apprezzati in giro per l’Europa, visto il lavoro straordinario che sta facendo con una nazionale mediocre come la Slovacchia, e De Laurentiis non ha mai dimenticato le sue metodologie.

Calzona al Napoli: firma con il doppio ruolo

In caso di accordo con Francesco Calzona, il Napoli affiderebbe la panchina a un uomo espeto di un calcio che in azzurro è sempre stato molto apprezzato e che ha portato a risultati estremamente soddisfacenti.

Calzona firmerebbe con il doppio ruolo di allenatore del Napoli e commissario tecnico della Slovacchia. Vuole giocarsi l’Europeo da protagonista e scrivere pagine importanti di storia.