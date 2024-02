Infortunio serio e lungo stop: svelati i reali tempi di recupero

In Serie A ci sono molti infortuni che preoccupano gli alleatori e i tifosi: sono stati annunciati i reali tempi di recupero dall’infortunio.

La situazione legata all’infermeria è molto problematica per tutte le squadre di Serie A che stanno ancora inseguendo gli obiettivi stagionali e rischiano di perdere terreno rispetto alle altre squadre che precedono e seguono in classifica. In questo momento le difficoltà stanno aumentando a dismisura e si rischia fortemente di creare ulteriore caos intorno ai calciatori più importanti e alle loro condizioni fisiche.

Ci sono importanti aggiornamenti circa uno dei calciatori più importanti del campionato che si è dovuto fermare per un problema molto serio.

Infortunio serio: indossa il tutore, ci sono aggiornamenti

La Serie A vive di costanti novità che riguardano anche le condizioni fisiche dei calciatori più importanti che in questo momento della stagione ricco di impegni rischiano di compromettere il futuro delle rispettive squadre. Ora c’è un aggiornamento molto importante che riguarda l’infortunio di uno dei calciatori più forti che dovrà saltare diverse partite.

La situazione infortuni è da monitorare in tutte le società perché si arriva nel momento clou della stagione e perdere i calciatori importanti rischia di essere deleterio per il futuro dei club e per le casse societarie.

Secondo le ultime notizie, Alessandro Buongiorno soffre ancora dell’infortunio alla spalla e sta indossando un tutore che ha portato a un cambiamento significativo ei tempi di recupero.

Infortunio Buongiorno, annuncio del Torino: ecco come sta

Alessandro Buongiorno si è fermato per infortunio circa un mese fa e non ha ancora recuperato del tutto dal problema alla spalla. Il difensore e capitano del Torino è fondamentale per Ivan Juric e in questo momento della stagione la sua presenza sarebbe determinante per raggiungere il sogno europeo in cui tanto spera tutto l’ambiente.

Il Torino, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato il buon esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Alessandro Buongiorno che sta recuperando dall’infortunio.

“Il controllo eseguito in data odierna ha confermato il buon decorso clinico degli esiti della lussazione di spalla rimediata dal calciatore Alessandro Buongiorno“, ha confermato il club attraverso i social. Dunque il suo recupero può procedere più velocemente.

I tempi di recupero di Buongiorno

I tempi di recupero di Alessandro Buongiorno si sono allungati rispetto alla prima notizia che parlava di “un mese di recupero”, ma sta per tornare in campo.

“Verrà a breve terminata la riabilitazione e poi il calciatore potrà riprendere gradualmente gli allenamenti con la squadra“, ha annunciato il Torino. I tempi di recupero di Buongiorno, dunque, sono da stabilirsi in circa 2-3 settimane a partire da oggi.