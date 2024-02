Ribaltone in società: compra un altro club in Italia, l’annuncio

Il calcio italiano è sempre al centro di grosse manovre che riguardano le società e le dirigenze che possono cambiare entro fine stagione.

Ci sono molte società che possono passare di mano nel giro di poco tempo, con la cessione del club che è ormai a un passo dall’ufficializzazione. Nel corso degli ultimi mesi molte squadre hanno fatto registrare pericolosi cali di tensione e molti problemi economici che hanno creato anche classifiche poco felici. I tifosi ora si aspettano un cambio radicale per poter tornare a sognare in grande e per questi motivi la società è stata messa in vendita.

Il calcio italiano è ricco di situazioni che possono cambiare da un momento all’altro e portare a novità importanti nelle varie dirigenze.

Cessione immediata del club: lo compra il presidente di Serie A

Il calcio italiano è al centro di situazioni molto particolari che possono portare alla cessione immediata di molte società che sono in pesante difficoltà economica. La posizione di alcuni club è chiara ormai da tempo e se non si agisce in fretta c’è il serio rischio che possa arrivare il fallimento definitivo.

Il futuro di molti club vive in bilico tra situazioni che rischiano continuamente di essere complicate dal fattore economico.

Secondo le ultime notizie, Claudio Lotito è pronto ad aggiungere un’altra società di calcio alla sua “scuderia”. Lo aveva già fatto, con ottimi risultati, alla Salernitana e ora può ripetersi.

Lotito compra il Barletta: le ultime

Claudio Lotito vuole acquistare il Barletta Calcio. Il presidente della Lazio è sempre alla ricerca di altre società da dover gestire e grazie alle quali aumentare il capitale economico a sua disposizione nel corso di pochi anni. Nelle passate stagioni è stato decisivo per la “rinascita” della Salernitana, ceduta poi all’atto della promozione in Serie A per le regole che attualmente gestiscono il calcio italiano.

Claudio Lotito è fortemente interessato al Barletta Calcio. La voce riguardante un possibile acquisto del club biancorosso circola da giorni e l’ipotesi sta trovando concretezza ogni giorno che passa.

Ai microfoni dis LaPresse News, Claudio Lotito ha risposto alla domanda sul possibile acquisto del Barletta. “Mi arrivano 500 mila proposte di acquisto di società ogni giorno“, ha sottolineato Lotito. In questo caso, però, “c’è Dario Damiani, mio fraterno amico, che mi ha sottoposto questa possibilità. Poi lo vedremo cosa succederà“, ha concluso il patron della Lazio.