Deulofeu shock, è peggio del previsto: il suo annuncio è orribile

Gerard Deulofeu non è ancora tornato in campo dopo ormai un anno dall’infortunio che lo ha costretto all’operazione: arriva l’annuncio shock.

Il calciatore spagnolo sta vivendo un periodo orrendo dal punto di vista personale perché non è mai tornato a pieno regime dopo l’operazione al ginocchio avvenuta nella scorsa stagione. A gennaio dello scorso anno Deulofeu si fermò per un problema che sin da subito sembrò molto serio e il decorso della situazione ha confermato che non sarebbe stato per nulla facile tornare in campo.

Cioffi all’Udinese attende il suo ritorno in campo, così come vogliono anche tutti i tifosi bianconeri ma è sorto un nuovo problema, annunciato dallo stesso calciatore, che è ben più grave di tutto quello che è successo fino a oggi.

Deulofeu ancora fuori per infortunio: la situazione

L’infortunio di Gerard Deulofeu è stato molto pesante e ha coinvolto soprattutto il ginocchio ma che, poi, ha interessato anche tutti i muscoli e i legamenti e ha portato a una situazione molto delicata da dover gestire. Lo staff medico dell’Udinese è continuamente in contatto con il calciatore e tutti i giorni si lavora al suo rientro ma non è facile.

Dopo oltre un anno lontano dai campi l’Udinese ha deciso di mettere “da parte” Deulofeu e pensare di raggiungere gli obiettivi stagionali con tutti i calciatori attualmente a disposizione e pronti per la stagione.

La situazione di Deulofeu è molto particolare e delicata e ora è arrivato un annuncio che scombussola anche le idee e i piani del club, oltre che l’umore dei tifosi.

Deulofeu shock: rischia di non poter più scendere in campo

L’infortunio di Gerard Deulofeu è molto più grave del previsto. Da oltre un anno non riesce a scendere in campo e rischia fortemente di dover dire addio al mondo del calcio.

“Sto provando a recuperare tutti i giorni e in ogni modo ma devo anche ammettere che il problema è molto grave“, ha detto nel corso di una diretta Twitch al canale Jijantes.

E poi è arrivato l’annuncio shock che ha fatto spaventare tutti i tifosi dell’Udinese: “Ho accettato l’idea che io possa anche non riprendermi. Da diversi mesi so che potrei non giocare mai più a calcio“.

Finisce la carriera di Deuofeu? Le sue parole

“Non posso dire troppo perché ho un accordo con l’Udinese, ma è un vero calvario“, ha detto sofferente Deulofeu nella diretta social. “Nessuno può immaginare quello che mi sta succedendo” – ha concluso.

Il ritorno in campo di Deulofeu, dunque, è molto difficile e rischia di dire addio al calcio giocato. “Potrei non giocare più ed è un qualcosa che dobbiamo accettare, lo sto assimilando da mesi. Ci proverò ma mi sto anche preparando a quello che potrebbe essere un dopo carriera“.