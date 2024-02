Bologna-Verona, clamoroso infortunio per l’arbitro: ecco cos’è successo

Bologna-Verona è stata interrotta per un infortunio all’arbitro che non ha permesso alla partita di andare avanti: ecco cosa è successo.



La partita del Dall’Ara è fondamentale per tutte e due le squadre che hanno obiettivi estremamente diversi ma allo stesso tempo ugualmente importanti. La squadra di Thiago Motta vuole qualificarsi alle prossime competizioni europee, con la Champions League che è il grande sogno per il futuro. I rossoblù girano alla perfezione e potrebbero realizzare un sogno che va avanti da oltre 20 anni. Dall’altra parte, però, c’è il Verona di Baroni che vuole vincere per puntare alla salvezza.

In campo durante Bologna-Verona si è verificato un clamoroso infortunio dell’arbitro che ha dovuto immediatamente lasciare il campo.

Bologna-Verona, infortunio all’arbitro: cosa è successo

La partita tra Bologna e Verona è sotto l’attenzione di tutte le squadre di Serie A che stanno sperando negli stessi obiettivi delle due squadre in campo questa sera. I rossoblù stanno volando verso la qualificazione in Champions League, o comunque verso il ritorno in Europa che manca da oltre 20 anni. Il campo sta dimostrando che la squadra merita i migliori traguardi e grandissimi complimenti.

Il Verona, invece, ha obiettivo diametralmente opposto: il sogno resta la salvezza che, però, in quesot momento è estremamente difficile.

Durante Bologna-Verona c’è stato un clamoroso infortunio occorso all’arbitro Abisso che ha dovuto lasciare il campo.

Bologna-Verona, infortunio per Abisso: sostituito da Camplone

Anche gli arbitri possono infortunarsi. Succede di rado rispetto a quanto accade per i calciatori ma anche i direttori di gara sono costantemente a rischio infortunio durante le partite e anche durante le settimane intense di allenamenti. Traumi o problemi muscolari a volte rovinano le partite degli arbitri, come è successo in questo caso all’arbitro Rosario Abisso.

La sfida del Dall’Ara tra Bologna e Verona si è interrota dopo soli 5 minuti per un episodio piuttosto singolare: l‘arbitro Rosario Abisso si è fermato per un infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

ll fischietto della sezione di Palermo ha provato a farsi medicare per tornare in campo ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando il posto al quarto uomo Giacomo Camplone. La partita è ripresa al minuto 12 dopo che i due arbitri hanno ultimato la procedura di cambio con correlati sistemi tecnologici che collegano l’arbitro in campo al VAR.

Infortunio Abisso: resta a bordo campo

L’infortunio di Rosario Abisso ha portato a 8 minuti di recupero nel primo tempo e quindi la partita terminerà più tardi del previsto. Dagli spalti c’è stato fair play anche nei confronti dell’arbitro infortunato che è rimasto a bordo campo.

Le condizioni dell’arbitro restano da valutare e nei prossimi giorni si capirà di più: potrebbe restare fermo più di una partita per i prossimi turni di campionato.