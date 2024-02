Calciomercato, colpo Koopmeiners: arriva con De Zerbi

Teun Koopmeiners continua a regalare sogni ai tifosi dell’Atalanta, ma ora può arrivare l’addio a sorpresa: ecco la destinazione da urlo

Non finiscono i colpi di scena per quanto riguarda il futuro del centrocampista olandese dell’Atalanta. Tutto è cambiato in poco tempo: ecco la verità a sorpresa come rilanciato dal portale spagnolo fichajes.net. L’ex Ajax vorrebbe cambiare subito aria per vivere una nuova avventura suggestiva: c’è la pazza idea di Roberto De Zerbi, attualmente manager del Brighton che affronterà la Roma in Europa League.

Un nuovo colpo interessante per quanto riguarda il futuro di Teun Koopmeiners: ecco la verità sul futuro del centrocampista olandese che si è imposto a livello internazionale. Juventus e Napoli hanno provato a chiudere l’affare già nella scorsa estate, ma l’ex Ajax ha preferito continuare la sua avventura in maglia nerazzurra.

Calciomercato, Koopmeiners a sorpresa: ecco la destinazione da urlo

Una nuova avventura possibile per il centrocampista olandese, pronto a volare lontano dall’Italia: ecco l’indiscrezione pubblicata dal portale spagnolo fichajes.net. Ecco la destinazione a sorpresa con l’intreccio decisivo con il manager italiano Roberto De Zerbi.

Come svelato dal portale fichajes.net, Teun Koopmeiners sta riscuotendo tanto successo con la maglia dell’Atalanta con gol ed assist da urlo. Sulle sue tracce è piombato il Liverpool prima del Tottenham. Gli stessi Reds sono alla ricerca di un nuovo manager dopo l’addio annunciato a sorpresa da parte di Klopp. Nelle prossime ore, secondo indiscrezioni di calciomercato, il Liverpool dovrebbe presentare un’offerta con la speranza di convincere il club bergamasco per ingaggiare il forte centrocampista olandese.