Inter, ha cambiato idea sul contratto: non vuole più firmare

L’Inter è al centro di grandi rumors di mercato che possono già porre l’attenzione sul futuro di molti big: c’è una novità sul contratto.

I nerazzurri stanno vivendo una stagione di altissima intensità e dalle grandi emozioni che sta portando alla volontà di crescere sempre di più e sognare in grande anche per il futuro. La vittoria dello Scudetto è l’obiettivo principale di tutta la società e anche dei calciatori che intendono imprimere a fuoco il proprio nome nella storia del club nerazzurro. Poi a fine stagione ci sono molti possibili addii che possono cambiare il volto alla squadra.

Tanti calciatori dell’Inter sono sotto l’attenzione di tanti top club che proveranno a strapparli ai nerazzurri per portarli tra le proprie fila.

Calciomercato Inter, cambia idea sul contratto

Il calciomercato per l’Inter è già iniziato a rischia di portarsi dietro strascichi importanti per tutto il resto della stagione e anche per la prossima estate. Ci sono molti calciatori nerazzurri che sono finiti nel mirino dei club più importanti del mondo e possono arrivare all’addio a fine stagione, per un ricambio generazionale che pian piano Marotta e Ausilio vogliono mettere in atto.

Molti calciatori dell’Inter possono salutare a fine stagione, anche se la crescita esponenziale del club permette a tutti di sognare in grande e di sperare di restare ancora per molti anni.

Secondo le ultime notizie di mercato, in casa Inter c’è la questione Denzel Dumfries da tenere in considerazione: ora ha cambiato idea sul contratto e stravolge il futuro.

Inter, cambia il futuro di Dumfries: le utime

Denzel Dumfries sembra ormai lontanissimo dall’Inter. Il laterale olandese ha perso il posto da titolare inamovibile in questa stagione e si sta guardando intorno per capire come potrà continuare la sua carriera. La sua cessione in estate pare ormai certa, eppure ci sono aggiornamenti riguardo la sua situazione: ora può restare e firmare anche il rinnovo di contratto.

Nonostante l’innesto di Buchanan e la grande stagione di Matteo Darmian, secondo La Gazzetta dello Sport Dumfries avrebbe avuto modo di ragionare sul suo futuro e ora pare convinto che restare in un contesto che gli consentirebbe di continuare a giocare ad altissimi livelli è quello che realmente desidera per la sua carriera.

Per questo motivo sono ripresi i contatti tra il suo entourage e la dirigenza dell’Inter per il rinnovo di contratto. La società pare disposta a sedersi al tavolo delle trattative per capire se ci sono margini di trattativa.

Inter: Dumfries via senza rinnovo

L’idea dell’Inter su Dumfries è molto chiara: o firma il rinnovo e resta in nerazzurro con la voglia di fare la differenza, o sarà ceduto in estate se non ci sarà accordo per il futuro.

Strada tracciata per il futuro dell’esterno olandese che in più occasioni è stato vicino alla cessione che, poi, non si è mai verificata. Chelsea e Manchester United restano alla finestra e intanto l’Inter ragiona.