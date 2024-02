Inter, problemi seri: non giocherà, ecco il motivo

L’Inter vuole continuare a vincere e non intende minimamente fermarsi nelle prossime partite: c’è un problema che riguarda un titolare.

I nerazzurri hanno obiettivi molto importanti in vista del futuro e non intendono mollare la presa rispetto a quelle che sono le altre squadre e soprattutto non vuole scoprire il fianco all’inseguimento di Juventus e Milan.

In casa Inter, però, c’è apprensione per le condizioni di un big che non sta al meglio fisicamente e potrebbe addirittura dare forfait per il match di campionato che sarà fondamentale. Le condizioni fisiche del top player che spaventano Simone Inzaghi in vista delle prossime partite.

Inter, infortunio e assenza nella prossima partita

L’Inter continua a giocare molto bene e a puntare i grandi obiettivi che questa stagione permette di rincorrere e sognare. La squadra intende dimostrarsi una delle più forti d’Europa, con il sogno di giocarsi la vittoria di tutti i trofei che restano. Il primato in Serie A e le ultime vittorie stanno dando grande spinta alla squadra che vuole continuare a vivere questo tipo di serate fino alla fine della stagione.

La squadra nerazzurra vuole difendere il primato anche in questo periodo che sembra semplice ma che, in realtà, nasconde molte insidie. Prima su tuttte la condizione fisica di molti calciatori che ora sono “spremuti” fisicamente.

Secondo le ultime notizie di casa Inter, c’è un nuovo problema che riguarda un titolarissimo: salta il match per problemi fisici.

Inter, Sommer ha la febbre: Inzaghi perde il suo totem

L’Inter giocherà contro il Lecce domani alle 18 e ha la volontà di continuare a vincere per puntare a mantenere la vetta e il distacco dalle inseguitrici. Ci sono, però, alcuni calciatori che non sono al top e rischiano di saltare la trasferta salentina. Secondo le ultime notizie in arrivo dall’ambiente nerazzurro, ci sono grosse difficoltà per Yann Sommer.

Il portiere svizzero è fermo ai box a causa della febbre e sta cercando di recuperare in extremis. La Gazzetta dello Sport riferisce che negli ultimi giorni non si è allenato e per questo motivo sta riscaldando i motori Emil Audero. L’Inter non vuole permettersi passi falsi e Inzaghi sta chiedendo alla squadra ulteriori sforzi per riuscire a fare risultato.

Non solo Sommer: Inzaghi sta pensando a un po’ di turnover dopo le fatiche di Champions League e considerando anche la sfida all’Atalanta del 28.

Assente Sommer e turnover: ecco chi gioca

In casa Inter c’è la possibilità di vedere un po’ di turnover a Lecce. ossibile conferma per Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce, ma Inzaghi perde Thuram per infortunio e al suo posto ci sarà Arnautovic.