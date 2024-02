Spalletti allo scoperto: addio doloroso, svelati tutti i motivi

Luciano Spalletti è uscito allo scoperto e ha voluto svelare tutti i motivi dell’addio: decisione presa e futuro già scritto.

L’attuale ct dell’Italia è stato uno dei migliori allenatori d’Europa negli ultimi anni e dopo aver vinto lo Scudetto con il Napoli ha deciso di accettare la corte della Nazionale Italiana per vivere un’altra grande esperienza da allenatore. Il suo sogno era vincere almeno un campionato di Serie A e lo ha portato a termine con gli azzurri, ma ora sogna ancora più in grande e spera di poter trionfare anche con l’Italia per difendere il titolo di Campioni d’Europa.

Il futuro di Luciano Spalletti, però, è già in bilico per sua stessa ammissione: ha confessato l’addio doloroso e quello che sarà della sua carriera.

Spalletti confessa tutto: futuro già deciso

L’Italia di Luciano Spalletti si appresta a giocare il prossimo Europeo da campioni in carica. Gli Azzurri non arrivano con i favori del pronostico visto il periodo horror che hanno vissuto dopo la vittoria a Wembley che è stata solo il preludio a situazionin davvero difficili fa superare. L’addio improvviso di Roberto Mancini, poi, ha avviato un nuovo corso che il tecnico Campione d’Italia sta provando a rimettere su binari positivi.

Il suo lavoro è stato già ottimo: ha riportato serenità e fiducia nell’ambiente, è stato capace di ridare gioco e identità al gruppo azzurro e ora vuole lasciare un segno indelebile.

Il futuro di Luciano Spalletti non sarà in panchina: ha confessato tutto tra addio alla Nazionale e addio al Napoli, lanciando una frecciatina a De Laurentiis.

Spalletti contro De Laurentiis: attacco durissimo, le parole

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha parlato del suo futuro, delle sue ambizioni personali e anche delle scelte che farà una volta completato il percorso con l’Italia.

Ma non ha dimenticato di rispondere a domande su De Laurentiis e sul rapporto incrinato tra i due dopo l’addio al Napoli. De Laurentiis recentemente ha dichiarato che Spalletti gli ha fatto “perdere 100 milioni di euro non battendo il Milan in Champions League, mettendo a rischio il Mondiale per Club“.

“Quale dei De Laurentiis ha parlato?“, ha subito tuonato Spalletti nella sua intervista alla “rosea”, perché “ce ne sono 4-5 in giro: c’è quello grato, quello malinconico, quello rancoroso, quello retroscenista. Gli auguro di centrare il Mondiale per club che garantisce enormi introiti, nel ranking del Napoli c’è anche la mia mano“.

Spalletti annuncia l’addio alla Nazionale

Luciano Spalletti ha già annunciato l’addio alla Nazionale alla scadenza del contratto. “Voglio ungruppo sano e lasciare un’orma in questi tre anni,poi posso anche smettere“, ha ribadito a La Gazzetta dello Sport.

Ma non vuole subito lasciare il calcio dopo la Nazionale. Certamente non allenerà – ha ribadito – ma “cambierò ruolo, perché avrò difficoltà dopo l’Italia a fare ancora l’allenatore“.