Napoli, un altro infortunio per Osimhen: i tempi di recupero

Il Napoli di Francesco Calzona spreca un’altra grandissima occasione di guadagnare tre punti: c’è anche un infortunio per Osimhen.

L’attaccante nigeriano ha segnato di nuovo dopo il gol che aveva regalato il pareggio contro il Barcellona in Champions League ma questa volta la sua rete non è bastata a regalare felicità al popolo azzurro. Il pareggio maturato a Cagliari ha il grandissimo sapore di beffa e palesa nuovamente i grandissimi problemi che la squadra di Calzona si porta dietro sin dall’inizio della stagione.

La situazione legata alle condizionifisiche del nigeriano è da tenere attentamente sotto controllo perché ci sono partite molto importanti da giocare sin dalla prossima settimana, con la sfida contro il Sassuolo che è decisiva.

Napoli, un altro infortunio per Osimhen: le ultime

Il Napoli di Francesco Calzona perde ancora punti in classifica e rischia di non qualificarsi nemmeno in Europa. L’obiettivo Champions League sembra ormai sfumato e la situazione sta diventando sempre più tragica dal punto di vista sportivo.

Il gol di Osimhen contro il Cagliari ha dato una ventata di speranza agli azzurri che hanno sperato fino alla fine di vincere la partita, salvo poi farsi pareggiare in extremis. Poi sul finale della partita ha dovuto abbandonare il campo a causa di noie fisiche che non gli hanno permesso di essere fino alla fine a gestire l’attacco.

L’infortunio di Osimhen ha rovinato i piani del Napoli e ora club e tifosi sono molto preoccupati per le sue condizioni.

Infortunio Osimhen: Calzona svela le sue condizioni

Al termine della partita tra Cagliari e Napoli, Francesco Calzona ha anlizzato il pareggio maturato alla Domus Arena di Cagliari e ha parlato anche delle condizioni di Victor Osimhen.

“Era stanco, credo che non sia niente di particolare ma nella giornata di domani vediamo cosa sarà“, ha ribadito l’allenatore del Napoli che non è parso preoccupato per le condizioni di Osimhen.

Inoltre il tecnico ci ha tenuto a sottolineare che “Osimhen è un ragazzo fantastico, si è messo a disposizione, ha segnato due gol in due partite e pian piano troverà la sua condizione migliore“, e poi ha ribadito ancora una volta che il problema legato alle sue condizioni è legato all’essere “stato in Coppa d’Africa dove ci sono molti problemi e tornano devastati. L’ho dovuto sostituire perché non ce la faceva“.

Infortunio Osimhen: ecco i tempi di recupero

I tempi di recupero di Victor Osimhen sono minimi. Il suo problema è solo legato alla stanchezza, come ha sottolineato Calzona, e se così sarà potrà tornare in campo sin da mercoledì sera contro il Sassuolo nella partita di recupero.

I suoi gol sono fondamentali e decisivi per il futuro del Napoli e nella partita di mercoledì sera sarà di nuovo al centro dell’attaccom per cercare di regalare tre punti agli azzurri,