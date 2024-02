Rottura tra Chiesa e la Juventus: va via, già preso il sostituto

La Juventus e Federico Chiesa si dicono addio a fine stagione: l’attaccante firmerà per un’altra big, è già stato scelto il sostituto.

L’attaccante italiano è al centro di continue discussioni sul suo futuro, visto che non sembra più centralissimo nei progetti di Massimiliano Allegri e rischia di perdere il posto da titolare in tutte le partite. È continuamente in ballottaggio con il giovanissimo Yildiz e questa situazione, unita ai continui problemi fisici che vive in da qualche stagione, ha portato a valutare concretamente il suo addio.

Voci di corridoio parlano di una rottura totale e definitiva con Allegri e quindi con l’ambiente Juventus e quindi in estate si parlerà seriamente del suo addio.

Calciomercato Juventus, Chiesa va via in estate

La Juventus può cedere Federico Chiesa in estate. L’attaccante italiano è arrivato per cambiare il volto del club e per molto tempo ci è riuscito con giocate sensazionali e gol da cineteca. L’investimento è stato altissimo ma le qualità dell’ex Fiorentina sono sotto gli occhi di tutti e i top club mondiali sono pronti all’assalto.

Tra Massimiliano Allegri e Federico Chiesa non sembra più scorrere l’ottimo feeling che c’era prima del suo infortunio al ginocchio e in questi mesi di campionato più volte è stato escluso per scelta tecnica. Per questo in caso di permanenza di Allegri l’addio di Chiesa potrebbe essere una certezza.

Secondo le ultime notizie la Juventus è pronta ad ascoltare offerte per la cessione di Chiesa ma devono essere molto alte. Allegri dopo la partita contro il Frosinone ha parlato delle sue condizioni psico-fisiche: “Viene da un momento in cui ha giocato meno, deve ritrovare la condizione ma è un giocatore importante. Deve restare sereno”.

Cessione Chiesa: fissato il prezzo per l’addio

Tante squadre straniere stanno valutando l’acquisto di Federico Chiesa per la prossima stagione. L’attaccante italiano è al centro di grandi movimenti di mercato che possono spostare milioni su milioni: la Juventus è pronta a parlare del suo addio ma solo a cifre esorbitanti. Chiesa si metterà in mostra anche in Germania, con la maglia della Nazionale, per il prossimo Europeo che giocherà da protagonista e in quell’occasione potrebbe attirare gli occhi di altre big.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Chiesa può lasciare la Juventus per 60 milioni di euro. Complice anche l’infortunio al ginocchio e le condizioni che non sempre sono ottimali, il valore del suo cartellino è più basso rispetto a quanto sarebbe potuto essere valutato e la Juve si “accontenterà” di cederlo alle stesse cifre dell’acquisto.

Chelsea, Manchester United e PSG sono i club più attenti alla posizione di Chiesa e possono fare l’offerta giusta per strapparlo ai bianconeri.

Soulé il sostituto di Chiesa: spesa zero per la Juventus

I soldi che la Juventus incasserà dalla cessione di Chiesa saranno investiti su un altro ruolo e non sul suo sostituto. Il motivo è molto semplice e da ricercare nella rosa profonda dei bianconeri.

Il sostituto di Chiesa è Matias Soulé, oggi al Frosinone e grande protagonista della lotta salvezza dei ciociari. La società lo tiene fortemente in considerazione per il futuro ed è pronta a reintegrarlo per renderlo centrale nei progetti futuri.