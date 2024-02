Allenatore Juve, tutto deciso: ecco quando ci sarà l’annuncio

La Juventus inizia a pianificare la prossima stagione. La prima decisione riguarderà il futuro di Massimiliano Allegri: spunta la data

Finale di stagione tutto da vivere per la Juventus, che ha già fissato gli obiettivi in vista della prossima estate. Il primo traguardo della Juventus è quello di blindare il proprio piazzamento in Champions League.

Il secondo obiettivo sarà poi quello di tornare a portarsi a casa un trofeo, con l’obiettivo Coppa Italia da parte del club e di Massimiliano Allegri, a digiuno ormai da troppo tempo. Dopodiché, una volta tirare le somme, arriverà proprio il momento del tecnico.

Il pubblico di fede juventina è diviso tra quelli che vorrebbero continuare con lui e quelli che invece sperano nella rivoluzione. La stessa iniziata la scorsa estate ma che a sensazione deve ancora toccare il picco più alto. Per farlo, però, è lecito credere che la Juve proverà prima di tutto a cambiare guida tecnica.

Allegri-Juventus, futuro deciso: arriva l’annuncio ufficiale

Fino ad ora la società ha temporeggiato e si è concentrata su altri affari. Il terremoto subito dal club negli ultimi mesi non è stato facile da gestire e il campo per la dirigenza è necessariamente passato in secondo piano. Ora, però, tutto può cambiare, soprattutto perché la scadenza del contratto non è più così lontana. Aspettare uno o due anni può fare la differenza per un club come la Juventus che ha già deciso che ne sarà del suo futuro.

Marzo sarà un mese fondamentale per la Vecchia Signora. Durante il prossimo mese, infatti, dovrebbe arrivare la decisione ultima sulla panchina, come riportato da ‘La Stampa’. Se sarà quindi addio oppure se si opterà per la permanenza di Allegri, solo il tempo potrà dirlo. Fiato sospeso ancora per poco da parte dei tifosi, che tra qualche settimana potrebbero scoprire la verità. In tutto questo c’è anche chi rimane con le dita incrociate sperando che il nome del tecnico sia quello di un gradito ex.

L’amore tra la Juventus e Antonio Conte non si è mai esaurito e nel futuro del club bianconero non va escluso un ritorno al passato. Voglia di allenare da parte del tecnico salentino che sarebbe ben felice di dare il via ad una nuova era fatta di successi. Partecipare alla prossima Champions è un sogno per il mister che vorrebbe farlo con addosso i colori della sua vita. In alternativa attenzione anche Zinedine Zidane e alla sorpresa Thiago Motta.