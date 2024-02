Lazio, tracollo Sarri: esonero o dimissioni, arriva una voce

La Lazio perde ancora in un periodo che continua a essere sfortunato e la classifica continua a essere pericolosissima in vista del futuro.

I biancocelesti sono alle prese con un periodo davvero molto complesso che non sta portando i risultati speratii. La classifica, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, si fa preoccupante e gli obiettivi prefissati a inizio stagione rischiano di essere estremamente distanti dalla realtà. Il ko contro la Fiorentina è la decima in campionato e da qui si capisce che il problema è molto grave e di difficile risoluzione.

Il futuro della Lazio può cambiare subito con l’addio di Maurizio Sarri che ora è in bilico e si parla di esonero o addirittura di dimissioni.

Lazio, un’altra sconfitta pesante: Sarri a rischio addio

La sconfitta della Lazio compromette pesantemente il futuro del club e dello stesso Maurizio Sarri che rischia di dover dire addio immediatamente al club. In questo momento la Lazio è all’ottavo posto in classifica, sarebbe fuori da tutte le competizioni europee e questo è un rischio che Claudio Lotito non vuole correre.

L’ennesima sconfitta della Lazio pone Sarri in una posizione estremamente delicata che può essere risolta entro la giornata di domani. Ci sarà un incontro faccia a faccia tra Lotito e il mister e questo può far cambiare tutto.

Secondo le ultime notizie, Maurizio Sarri rischia l’esonero dalla Lazio. Gli alti e bassi dei biancocelesti sono da imputare certamente anche al tecnico che non sempre è riuscito a dare la sua impronta alla squadra.

Esonero o dimissioni per Sarri: i tifosi vogliono un cambio

I tifosi della Lazio hanno invaso i social network di richieste di esonero o dimissioni per Maurizio Sarri. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina i post e i tweet della società sono stati presi di mira da centinaia di tifosi che hanno chiesto “la testa” dell’allenatore. La volontà è quella di ripartire subito e riuscire a risalire la classifica nel minor tempo possibile.

La società ha sempre mostrato fiducia a Sarri e nella giornata di domani ci sarà l’ennesimo incontro per capire cosa non è andato bene e come migliorare nell’immediato per riuscire a risalire la classifica.

“Se c’hai le p**le dimettiti. Non ne possiamo più dello schifo che ci propini ogni domenica. #sarriout“; “Via questa sottospecie di allenatore per il bene della lazio e per cercare almeno di andare in Europa league #sarriout“; “Semplicemente il peggiore della nostra storia #sarriout“. Sono solo alcuni dei commenti e dei tweet dei tifosi della Lazio che vogliono il suo addio.

Sarri se la prende con la squadra: le parole

Al termine di Fiorentina-Lazio, Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta maturata al Franchi ma ha dato le colpe alla squadra che non ha reagito bene al ritorno di fiamma dei Viola che ha rimontato la partita.

“Questa sera non ci abbiamo neanche mai provato a impensierirli, siamo stati una via di mezzo per tutta la gara”.

Ha avuto una discussione con i calciatori? “Ho parlato chiaramente con la squadra alla fine del primo tempo dicendo che con quell’atteggiamento il risultato non si poteva portare a casa”.