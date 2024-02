Penalizzazione in classifica e retrocessione: decisione del Tribunale

Il calcio europeo è ricco di sorprese che possono cambiare radicalmente il futuro di molti club: c’è una pesante penalizzazione da scontare.

Ci sono molte situazioni estremamente particolari che rischiano di compromettere il futuro dei club che sono nel mirino della giustizia sportiva. Sin dalla scorsa stagione ci sono stati processi che hanno portato a penalizzazioni in classifica e anche a retrocessioni o esclusioni dalle competizioni europee. Tutto il mondo del calcio vive nel caos e nelle difficoltà economiche per molte società che non sanno come gestire il futuro.

Le sentenze che i Tribunali stanno portando avanti in questo periodo rischiano di compromettere fortemente i campionati e le classifiche finali.

Nuova sentenza sulla penalizzazione: ha deciso il Tribunale

Da qualche mese il calcio europeo e mondiale è sotto il controllo asfissiante delle Federazioni che non intendono più “perdonare” i club che sbagliano e hanno deciso di usare il pugno duro per far tornare tutto alla noramalità.

Dalla Serie A alla Premier League, passando per le serie minori del calcio italiano, sono stati tantissimi i club che hanno rischiato di perdere punti o che sono stati pesantemente penalizzati.

Secondo le ultime notizie, c’è una novità importantissima che riguarda la Premier League: cambia la classifica dopo la penalizzazione e la decisione del Tribunale.

Everton, penalizzazione ridotta: il comunicato

Qualche mese fa l’Everton ha vissuto un periodo molto complicato dovuto alla penalizzazione in classifica che ha portato al netto ridimensionamento del progetto dei Toffees. La società inglese fu penalizzata per aver violato i parametri del Fair Play Finanziario. Arrivò una penalizzazione di dieci punti in Premier League che cambiò radicalmente la classifica.

Ora, però, per l’Everton c’è stato un ribaltamento totale e la penalizzazione è stata ridotta di 4 punti: in totale l’Everton ha perso 6 punti in classifica e ora la Premier League canbia ancora. La decisione di accogliere favorevolmente il ricorso dei Toffees è arrivata dal Tribunale di giustizia sportiva inglese che ha ritenuto eccessiva la prima penalizzazione.

“L’Everton può confermare che una commissione di ricorso ha concluso che la detrazione di punti imposta da una commissione indipendente della Premier League a novembre sarà ridotta da 10 punti a 6 punti, con effetto immediato”.

Cambia la classifica in Premier League: Everton più vicino alla salvezza

Da novembre fino a domenica scorsa ci sono state proteste continue dei tifosi dell’Everton che non hanno mai voluto accettare la decisione di penalizzare il club per Fair Play Finanziario. E ora una commissione ha deciso di restituire 4 punti in classifica ai Toffees.

Con la restituzione immediata dei punti all’Everton, la classifica cambia radicalmente. Ora la squadra di Sean Mark Dyche è a 25 punti in classificia, a +5 dalla zona retrocessione e quindi più vicina alla salvezza.