Calciomercato, il sogno del Manchester United: arriva dalla Juventus

Il Manchester United continua a visionare i campioni della Serie A per incrementare il tasso tecnico della rosa dei Red Devils: arriva subito

Un’indiscrezione dell’ultim’ora davvero suggestiva proveniente dalla Spagna: un big della Juventus è pronto a vestire la maglia del Manchester United. I Red Devils vorrebbero chiudere l’affare in tempi brevi.

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per il ritorno da urlo in Champions League, ma il club bianconero dovrà fare tanta attenzione su quello che succederà sul fronte cessioni. Un top player potrebbe lasciare subito la Juventus dopo alcuni mesi non troppo esaltanti.

Calciomercato, affare totale: dice subito addio alla Juve

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Federico Chiesa è pronto a lasciare la Juventus con il sogno chiamato Manchester United. I Red Devils l’hanno messo in pole sulla lunga lista di colpi da mettere a segno in ottica futura. Protagonista indiscusso in Nazionale italiana vincendo l’Europeo sotto la gestione del Ct Roberto Mancini, ora sta attraversando un periodo complicato della sua carriera. La Juventus l’ha prelevato dalla Fiorentina dopo aver fatto l’exploit in maglia viola, ma ora tutto può cambiare in tempi brevi.