Juventus, bruttissimo scontro in allenamento: l’infortunio è serio

La Juventus vive con ansia i giorni di avvicinamento alla trasferta di Napoli: c’è un altro infrotunio molto serio per il top player.

I bianconeri devono tornare a macinare vittorie dopo un periodo complicato fatto di pareggi e sconfitte che hanno fatto perdere il treno Scudetto e hanno anche aperto alla possibilità di perdere il secondo posto in classifica, con il Milan alle calcagna. La squadra di Massimiliano Allegri ora è rinvigorita per la vittoria maturata domenica scorsa contro il Frosinone negli ultimi istanti e ha intenzione di andare al ‘Maradona’ per imporre il proprio gioco e portare a casa i tre punti.

Ma contro il Napoli ci saranno sicuramente due defezioni importanti con gli infortuni di Rabiot e McKennie, ma nell’allenamento odierno c’è stato un altro problema molto serio.

Juventus, un altro infortunio serio: esce dal campo zoppicante

La Juventus sta preparando la trasferta di Napoli che nasconde insidie importanti. Nonostante il periodo complesso degli azzurri di Francesco Calzona, la partita contro i bianconeri non è mai “normale” per i due ambienti che vogliono vincere per la supremazia nazionale. Eppure sia Allegri che Calzona dovranno fare a meno di uomini importanti e potrebbe risentirne lo spettacolo.

In casa Juventus ci sono due defezioni importanti arrivate con il doppio infortunio per Rabiot e McKennie che si sono fatti male contro il Frosinone e sicuramente non giocheranno contro il Napoli.

Secondo le ultime notizie, però, per la Juventus c’è un altro grande punto interrogativo legato alle condizioni di Federico Chiesa, uscito zoppicante dal campo di allenamento questa mattina.

Juventus, infortunio Chiesa: ecco le sue condizioni

L’infortunio di Federico Chiesa mette nei guai la Juventus. L’attaccante bianconero stava tornando a riprendere confidenza con il terreno di gioco dopo qualche settimana complessa legata a noie fisiche e a scelte tecniche di Allegri che lo ha lasciato in panchina in più occasioni. Durante l’allenamento di questa mattina alla Continassa, però, è dovuto uscire dal campo zoppicante e aiutato dai medici.

Durante la partitina a campo ridotto, infatti, Chiesa si è scontrato con Alex Sandro e ha subìto un forte trauma alla caviglia destra. Ha chiesto immediatamente l’aiuto dei medici che lo hanno soccorso e portato fuori dal campo.

Dopo qualche minuto Chiesa è tornato a camminare da solo ma ha lasciato il campo di allemnamento per dirigersi verso l’infermeria.

I tempi di recupero di Chiesa

Le condizioni saranno valutate solo a partire dalla giornata di domani, quando la caviglia si sarà stabilizzata. Dunque anche i tempi di recupero saranno certi solo dopo gli esami strumentali a cui sicuramente si sottoporrà l’attaccante italiano.

La sua presenza per Napoli-Juventus, ovviamente, è in dubbio in questo momento. Chiesa spera di recuperare e lo stesso Allegri incrocia le dita per avere a sua disposizione tutti gli attaccanti per una partita delicatissima.