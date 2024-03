Juventus, 100 milioni per il dopo Pogba: Koopmeiners e un altro top

La Juventus prepara già l’assalto al calciomercato per la prossima stagione: scelti i due colpi per sostituire Paul Pogba.

I bianconeri sono in procinto di qualificarsi alla nuova edizione della Champions League che sarà importantissima sia in termini economici che sportivi e la volontà è quella di mettersi subito al pari di tutti gli altri top club che vi parteciperanno. Per questo motivo la dirigenza è già al lavoro per migliorare la rosa e portare alla Continassa i migliori calciatori del panorama europeo e italiano.

Il futuro della Juventus si scrive già in queste settimane, quando si proverà a capire ufficialmente il futuro di Allegri e quali sono poi gli obiettivi di mercato concreti su cui puntare.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners primo obiettivo

La Juventus sta iniziando a progettare il futuro e ha già stilato una lista di possibili colpi da piazzare per la prossima stagione. Il primo obiettivo è quello di completare il centrocampo e sostituire Paul Pogba. Il francese è stato condannato a 4 anni di squalifica e tornerà in campo solo nella stagione 2027/28, per questo la Juve lo saluterà definitivamente e ripartirà con altri nomi.

Il primo nome sulla lista dei desideri della Juventus è Teun Koopmeiners. Il calciatore olandese si sta dimostrando uno dei migliori centrocampisti della Serie A agli ordini di Gian Piero Gasperini e in estate potrebbe cambiare maglia.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta spingendo forte sull’acceleratore per Koopmeiners: la volontà è quella di bloccarlo subito e poi concentrarsi su altri obiettivi.

Juventus, Koopmeiners e non solo: due colpi dalla Serie A

La Juventus sta lavorando per prendere Teun Koopmeiners dall’Atalanta ma non si accontenterebbe solo del centrocampista olandese. La decisione del club è quella di aumentare a dismisura il valore del centrocampo che in questa stagione si sta dimostrando il vero anello debole, dovendo fare a meno di Fagioli e Pogba per squalifica.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Koopmeiners è il primo obiettivo della Juventus ma al secondo posto del gradino c’è Lewis Ferguson del Bologna. Il capitano dei rossoblù si sta dimostrando estremamente affidabile con Thiago Motta ed è finito nel mirino dei bianconeri che hanon già allacciato contatti con il suo entourage.

Il Bologna farà muro fino alla fine e rimetterà nelle mani del calciatore la scelta di restare o andare alla Juventus. Il progetto felsineo è ambizioso e potrebbero esserci delle sorprese.

Koopmeiners e Ferguson alla Juventus: le cifre

Teun Koopmeiners è il sogno della Juventus ma l’Atalanta non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire facilmente. Dovrà essere l’olandese a chiedere l’addio per provare una nuova esperienza ma a quel punto la Dea chiederà una cifra tra i 65 e i 70 milioni di euro. Soldi che la Juventus potrebbe accumulare dalla qualificazione alla prossima Champions e dalla cessione di almeno un big.

Per Ferguson, invece, la valutazione è molto più bassa ma comunque molto dispendiosa. Il centrocampista scozzese classe ’99 è valutato non meno di 25 milioni dal Bologna che intende incassare il più possibile dopo una stagione straordinaria come quella attuale.