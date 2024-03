Ha deciso l’addio: il suo annuncio spiazza tutti, ecco dove allenerà

Il futuro di molti allenatori di Serie A sta già cambiando e presto possono arrivare novità importantissime: ora c’è l’annuncio in diretta.

Il campionato italiano è fatto di tantissimi allantori che sono seguiti dalle big italiane ed europee. Ci sono molte voci sull’addio di diversi tra questi tecnici che ora stanno già decidendo il proprio futuro. La situazione del calcio italiano è molto delicata e rischia di portare a un vero e proprio valzer di panchine che può cambiare profondamente il volto della Serie A.

Molti allenatori stanno già iniziando a colloquiare con le società che vorrebbero tesserarli in vista del futuro: e alcuni si sono anche fatti scappare dichiarazioni importanti in merito.

Addio alla Serie A: già deciso il futuro

Il futuro di molti allenatori e squadre di Serie A può cambiare radicalmente alla fine della stagione. La situazione sta cambiando di settimana in settimana, con voci di possibili addii che si stanno inseguendo con costanza molto pericolosa. Tanti allenatori stanno già avendo colloqui con alcune squadre e molto presto ci saranno anche le firme sui contratti.

Molti allenatori possono anche salutare la Serie A per andare a vivere esperienze importanti e formative all’estero per crescere ancora di più e dar lustro alla propria carriera.

Secondo le ultime notizie di mercato, la prossima destinazione dell’allenatore di Serie A sarà sorprendente.

Fiorentina, Italiano verso l’addio: la prossima destinazione

Vincenzo Italiano è uno degli allenatori più apprezzati della Serie A. L’allenatore della Fiorentina ha portato il club Viola a vivere campioanti importantissimi e anche esperienze europee di grandissimo livello. Quest’anno sta cercando di riportare la squadra toscana a qualificarsi in Champions League per raggiungere il punto più alto della sua carriera.

Il futuro di Italiano può cambiare a fine stagione: ci sono molte squadre che lo stanno seguendo, in Italia e all’estero, e potrebbe dire addio ai Viola visto il contratto in scadenza nel 2024. In questo momento non ci sono possibilità di rinnovo, perché Rocco Commisso vuole prima capire come finirà la stagione e poi discutere del futuro del tecnico.

La prossima destinazione di Vincenzo Italiano potrebbe essere l’estero, con la Premier League che è uno dei suoi desideri e sogni nel cassetto.

Italiano annuncia l’addio? “De Zerbi un maestro, sto imparando l’inglese”

Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato dell’esperienza di Roberto De Zerbi in Premier League. Il tecnico ex Sassuolo oggi è uno dei più apprezzati e desiderati al mondo, tanto che i top club si stanno dando battaglia per prenderlo, e Italiano ha amesso di ispirarsi anche ai suoi principi di gioco.

“De Zerbi è un maestro, un grandissimo allenatore“, ha sottolineato Italiano a Sportitalia perché “ha dei concetti e delle idee strepitosi“. Poi si è lasciato andare a un commento che lascia intendere i suoi obiettivi futuri: “Sta facendo un gran lavoro in Inghilterra e a tal proposito sto cercando di migliorare con l’inglese“.