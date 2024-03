Lite tra allenatore e giocatore: va fuori rosa, l’annuncio

La Serie A è ricca di problemi e dinamiche interne in ogni squadre che cambiano il futuro e il destino di molti calciatori: va fuori rosa.

Il calcio italiano è sempre al centro di grosse polemiche che ogni settimane portano a novità improvvise. Secondo le ultime notizie c’è stata una lite furiosa tra l’allenatore e il calciatore che ha portato alla decisione drastica sul suo futuro. La situazione in Serie A da parte di molti club è continuamente in evoluzione e ora arrivano notizie poco confortanti per tutta la tifoseria che non si aspettava di dover assistere a un nuovo episodio increscioso.

Ora la società sta prendendo in considerazione una presa di posizione netta e decisiva per il bene di tutta la squadra e per il futuro dello stesso calciatore che, ormai, ha finito gli alibi.

Lite allenatore-giocatore: è successo in panchina

La situazione climatica in alcune squadre di Serie A è davvero molto complicata e rischia di esplodere da un momento all’altro. Ogni settimana ci sono polemiche e difficoltà da gestire per gli allenatori e per gli spogliatoi che, in alcuni casi, perdono anche di vista i veri obiettivi stagionali. Preparare le gare in ambienti spiacevoli non è facile per nessuno e ora la società vuole vederci chiaro.

Il presidente e il direttore sportivo sono chiamati a riportare l’ordine all’interno della squadra, visto che alcuni comportamenti stanon diventando insostenibili.

Secondo le ultime notizie c’è stata una lite tra Fabio Liverani e Boulaye Dia durante Udinese-Salernitana giocata oggi alle 15.00 al Bluenergy Stadium di Udine.

Udinese-Salerntiana: Dia si è rifiutato di entrare

Udinese-Salernitana è terminata 1-1 e tra i calciatori utilizzati non è figurato Boulaye Dia. L’attaccante senegalese era dato per titolare alla vigilia della partita ma poi Fabio Liverani ha scelto di affidare l’attacco a Loum Tchaouna per mescolare le carte in gioco. L’attaccante ciadiano, naturalizzato francese, non ha disatteso le aspettative e ha messo a segno un gol fenomenale al minuto 10.

Nel finale di partita, con la Salernitana in vantaggio di un uomo, Liverani avrebbe voluto schierare Boulaye Dia ma il senegalese si è rifiutato di entrare in campo. Da lì ne è nata una decisione importantissima da parte dell’allenatore che vuole escludere l’ex Villarreal dai convocati delle prossime partite.

La dirigenza della Salernitana, ora, sta decidendo se escludere definitivamente Dia dalla rosa o rimettere all’allenatore la decisione di schierarlo o meno in futuro.

Dia non ha voluto giocare: parla Liverani

A fine partita Fabio Liverani ai microfoni di DAZN ha svelato la scelta di Dia di non entrare in campo e ha spiegato bene la situazione dell’attaccante senegalese in vista del futuro.

“Dia non ha voluto giocare alla fine. Ha deciso di non entrare“, ha affermato l’allenatore della Salernitana. “Ha fatto una scelta che da oggi prenderemo in considerazione: mancavano 7-8 minuti e ne prenderò atto“.

Dia fuori rosa? “Il problema non è per me ma per i suoi compagni. Rispettiamo questa scelta e ne prendo atto. Non so se va fuori rosa, non lo decido io ma non posso contare su di lui“.