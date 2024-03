Juventus nel segno di Osimhen: contratto pronto, ha deciso Giuntoli

La Juventus sta valutando il futuro e i prossimi colpi di mercato: ora Cristiano Giuntoli ha già pronto il contratto per il prossimo bomber.

I bianconeri sono alla ricerca degli uomini migliori per riuscire a crescere ancora di più e puntare ai grandi obiettivi stagionali per ogni competizione. Il lavoro di Giuntoli è iniziato la scorsa estate e andrà avanti a vele spiegate nel prossimo futuro, con o senza Massimiliano Allegri, alla sua maniera. Al Napoli ha portato calciatori di grande talento e vuole fare lo stesso anche in bianconero, tenendo conto dei bilanci ed evitando di sperperare cifre sconsiderate.

I colpi di calciomercato saranno sicuramente molteplici e tra questi nelle idee di Giuntoli c’è anche un segno indelebile lasciato da Victor Osimhen ai tempi di Napoli.

Calciomercato Juventus, colpo in attacco nel segno di Osimhen

La Juventus ha iniziato a studiare i colpi di mercato che possono essere messi a segno per la prossima estate, con nomi di grande spessore che potranno fare la differenza sin da subito. Giuntoli e Manna sono già al lavoro e hanno già le idee molto chiare su come muoversi in entrata e in uscita per fare quadrare i conti e tenere ben saldi i bilanci.

La situazione legata al futuro della Juventus si sta muovendo già ora. Notizia delle ultime ore riguarda il prossimo affare in attacco che vuole portare a termine Cristiano Giuntoli già in questo periodo, per anticipare tutta la concorrenza.

Il colpo di calciomercato che vuole chiudere la Juventus in attacco è riferito all’affare Osimhen che Giuntoli portò al Napoli dal Lille nel lontano 2020.

Juventus, ecco il “nuovo Osimhen”: Giuntoli vuole Facinet Conte

La Juventus valuta diversi nomi per la prossima stagione. Oltre a colpi di grande spessore e quindi a calciatori già navigati e capaci di fare la differenza nell’immediato, la volontà è quella di trovare anche i migliori giovani in giro per il mondo e portarli in bianconero per anticipare la folta concorrenza.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il nome individuato dalla Juventus è Facinet Conte. L’attaccante della Guinea gioca nel Bastia, in Francia, e milita in Ligue 2. Il classe 2005 sta bruciando le tappe e sembra un vero e proprio predestinato.

Facinet Conte è considerato “il nuovo Osimhen” nel continente africano e quindi è un colpo fatto su misura per Cristiano Giuntoli. Il direttore della Juventus lo sta studiando da vicino e ha già avuto diversi colloqui con il suo entourage.

Facinet Conte alla Juventus: cifre e dettagli

Facinet Conte può essere il nuovo craque della Juventus e di Giuntoli. A gennaio era stato già accostato alla Serie A, con il Genoa che aveva offerto 4 milioni di euro al Bastia, vedendosi chiudere le porte.

La Juventus valuta il colpo Conte e Giuntoli ha già pronta l’offerta da 4.5-5 milioni di euro e un contratto di 5 anni per accaparrarsi il talento guineano che in patria hanno paragonato a Victor Osimhen per caratteristiche fisice e tecniche.