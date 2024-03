Addio Pioli, clamoroso intreccio con il Milan: scelto l’allenatore

Il futuro del Milan si sta intrecciando con le grandi del calcio europeo: ora è stata presa la decisione sul futuro allenatore.

I rossoneri stanno valutando già le mosse da mettere a segno per la prossima stagione e ci sono già molti nomi sul tavolo che possono fare la differenza e possono essere imoportanti in vista di un futuro che dovrà, necessariamente, migliorare lo status attuale. In questa stagione si è detto addio troppo presto a obiettivi concreti come lo Scudetto e la Champions League, ma la società non intende restare “indietro” per troppo tempo rispetto a quelli che sono i desideri di tutto l’ambiente Milan.

A fine stagione c’è la possibilità di salutare Stefano Pioli e di ripartire con un nuovo progetto intrigante e vincente: intanto iniziano a delinearsi degli intrecci importanti con le altre big europee.

Milan, addio a Pioli? La decisione del club

Il Milan ha ancora tanto da giocarsi in questa stagione, con l’Europa League che è diventata l’obiettivo principale: vincerla significherebbe innalzare il proprio status a uno dei migliori club al mondo e soprattutto darebbe un senso fortemente positivo all’annata non proprio fortunata. Per la Serie A, invece, l’unico obiettivo raggiungibile è il secondo posto, anche se non sarà facile scardinare l’armata bianconera.

Il futuro del Milan potrebbe essere diverso da quello di Stefano Pioli. L’allenatore emiliano ha il contratto in scadenza nel 2025 e ci sono pareri fortemente contrastanti sulla prossima stagione, anche all’interno della stessa società.

Zlatan Ibrahimovic, consigliere di Gerry Cardinale, vuole partire con un altro progetto e salutare Pioli: ma chi arriva al suo posto?

Milan, intreccio con il Barcellona per il nuovo allenatore

In giro per l’Europa ci sono e ci saranno tantissimi cambi di panchine per la prossima stagione. Il Barcellona sta cercando un nuovo tecnico a cui affidare la panchina, perché Xavi ha già annunciato l’addio, e in questo valzer di allenatori c’è un intreccio che riguarda anche i rossoneri.

L’obiettivo comune di Milan e Barcellona è Roberto De Zerbi ma il tecnico italiano piace a tantissime squadre e per questo pare che i blaugrana si siano tirati indietro. Ora, secondo The Independent, per la società spagnola il primo nome sulla lista è quello di Ruben Amorim, attuale tecnico dello Sporting Lisbona che sta facendo registrare numero importantissimi nel campionato portoghese.

Il “no” del Barcellona a De Zerbi può spianare la strada al Milan per il tecnico italiano. Ha annunciato di portare sempre l’Italia e la Serie A nel cuore e di volerci tornare, un giorno.

Pioli lascia il Milan: il Napoli ci prova

L’addio di Pioli al Milan è un’idea concreta per la società rossonera. Si deciderà ufficialmente solo a fine stagione, quando si capirà definitivmente se gli obiettivi sono stati raggiunti o meno.

In caso di addio al Milan, per Pioli potrebbero aprirsi le porte del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis vuole iniziare un nuovo progetto di rifondazione, e vincente, e il patron azzurro apprezza molto le idee tecnico-tattiche dell’attuale allenatore rossonero.