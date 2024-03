Milan, club agli sceicchi: 1 miliardo, il nuovo proprietario

Il mondo del calcio italiano è pronto ad accogliere anche gli sceicchi che vogliono acquistare la big: pronto 1 miliardo di euro.

In Serie A ci sono stati diversi fondi che hanno deciso di acquistare i club e che hanno voluto investire nel nostro calcio per poterne trarre profitti sia economici che sportivi. Negli ultimi anni sono arrivati tanti investitori stranieri, dalla Cina all’America, ma manca ancora la proprietà saudita o, in generale, di sceicchi del Medio Oriente.

Altrove in Europa e nel mondo gli investitori del Medio Oriente hanno già investito ingenti somme di denaro e ora sembra arrivato anche il momento dei club di Serie A.

Sceicchi in Serie A: comprano la big

Investitori arabi vogliono entrare nel calcio italiano. In giro per l’Europa ci sono già grandi proprietà asiatiche che hanno deciso di investire somme importantissime per riuscire a gestire, sportivamente ed economicamente, il mondo del calcio europeo. E prestissimo potrebbero esserci delle novità anche per il calcio italiano e per le big del nostro campionato.

In Serie A ci sono già tante proprietà straniere che hanno acquistato le big, ma manca ancora – e forse solo – quella legata ai ricchi sceicchi che popolano il mondo.

Secondo le ultime notizie, ora il fondo PIF vuole acquistare il club di Serie A ed è pronta un super offerta per convincere l’attuale proprietà.

PIF vuole il Milan: pronto l’affondo decisivo

Il Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita ha un patrimonio da 700 miliardi di dollari derivante dai proventi legati al petrolio, e ora vuole investire nel calcio italiano, oltre che europeo.

Il fondo saudita sta cercando, da tempo, un club di calcio da acquistare e che può portare proventi importantissimi nel giro di poco tempo. Ora il nuovo fronte su cui si sono concentrati gli sceicchi è lo sport, con particolare interesse nei confronti dei principali club di calcio europei.

Secondo quanro riferisce Il Sole 24 Ore, il fondo PIF, che controlla già il Newcastle in Inghilterra, starebbe puntando a entrare nel capitale azionario del Milan. L’attuale proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale ha ribadito ultimamente di voler restare al Milan per lungo tempo e di riportare il club a vivere i fasti di un tempo.

PIF vuole il Milan: pronto 1 miliardo di euro

PIF sta valutando l’opzione di investire nel calcio italiano e rilevare il Milan. L’idea sarebbe quella di “liberare” RedBird dai futuri pagamenti per rilvare il Milan: il fondo saudita vuole fornire i fondi necessari a rimborsare il vendor loan con Elliott da 550 milioni di euro e poi stabilire un’altra cifra di pari valore per iniziare a far crescere il club.

Ma da casa Milan potrebbe essere proposta a PIF una partnership più ampia con RedBird. Secondo Il Sole 24 Ore la trattativa è in corso, con una scadenza entro la fine di marzo per prendere una decisione decisiva: cessione, partnership o tutto invariato.