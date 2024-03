Penalizzazione nel 2024/25: violate le regole, ecco quanti punti

Il mondo del calcio è avvolto da situazioni pericolosissime per molti club, italiani ed esteri, che sono sotto controllo dalla UEFA: decisa la penalizzazione in classifica.

FIFA e UEFA hanno deciso di mettere un freno a tutte quelle situazioni intricate che stanno diventando davvero complesse da gestire per i club e le rispettive proprietà. Ci sono tante società che, per negligenza o per “furbizia”, provano a raggirare le regole che oggi gestiscono il mondo del calcio per riuscire ad arrivare agli ambitissimi risultati sportivi.

Spesso, però, la situazione sfugge di mano quando i controlli diventano serrati e partono le indagini della UEFA che va a studiare tutti i conti e mette in chiaro le situazioni più intricate.

Nuova penalizzazione in classifica: le ultime

In tutto il mondo del calcio molti club rischiano pesanti penalizzazioni e di perdere posti in classifica. La UEFA e la FIFA hanno deciso di serrare totalmente i controlli e di diventare intransigenti di fronte a quelle società che provano a raggirare il regolamento che oggi gestisce il mondo del calcio.

Sin dalla scorsa stagione abbiamo assistito a tante penalizzazioni, in Serie A, in Premier League e in tantissimi altri campionati, che non hanno fatto che accenturare e velocizzare il processo di controllo e quindi le indagini sui club.

In Inghilterra stanno scoprendo casi di violazione del regolamento che sono diventati via via molto gravi: ora è stata decisa una nuova penalizzazione.

Leicester verso la Premier League: ma sarà penalizzato

Il Leicester è pronto a tornare in Premier League dopo un anno nell'”inferno” della Championship. La squadra che illuse tutto il mondo del calcio nel 2015/16 con Sir Claudio Ranieri, vincendo un campionato straordinario e completamente disatteso, negli ultimi anni sta vivendo un periodo diametralmente opposto. Alla fine della passata stagione la retrocessione in Championship è stata accolta con grande tristezza da tutto il popolo delle ‘Foxes’ che, però, ora è pronto a tornare tra i grandi.

Il Fair Play Finanziario della Premier League continua la sua azione di controllo e nel giro di pochissimo tempo si potrebbe aggiungere il Leicester nel registro dei club penalizzati.

Secondo quanto riporta The Times, il Leicester di Enzo Maresca è finito nel mirino del Club Financial Reporting Unit in vista per aver violato le regole finanziarie negli ultimi tre anni di permanenza in Premier, che indicano il limite massimo di rosso complessivo in 105 milioni di sterline.

Quanti punti perde il Leicester?

In caso di condanna, il Leicester sarà penalizzato in classifica per la prossima stagione, visto che non c’è nessun obbligo di arrivare alla sentenza prima della fine dell’attuale annata sportiva.

Se la condanna sarà confermata il Leicester potrebbe iniziare la Premier League del prossimo anno con 6-10 punti di penalizzazione.