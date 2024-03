Inter: Inzaghi in Premier, contatti con una big

Simone Inzaghi è l’uomo del momento grazie alla stagione da urlo con l’Inter: contatti con la big della Premier League, la pazza idea

Idee entusiasmanti per un futuro sempre più roseo. Simone Inzaghi è al lavoro per continuare a fare grande l’Inter: ecco l’intreccio decisivo in Premier League con la proposta importante della big inglese.

Novità importanti in casa Inter con il futuro di Inzaghi ancora tutto da scrivere. Il lavoro dell’allenatore italiano è ormai sotto gli occhi di tutti: i nerazzurri sono ad un passo dalla conquista dello Scudetto dopo una cavalcata entusiasmante a partire da agosto. Un lavoro in sintonia tra società e staff tecnico che hanno portato a risultati convincenti, ma ora le big della Premier League pensano proprio a lui per aprire un nuovo ciclo.

Inter, la pazza idea dall’Inghilterra: ecco chi è

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di uno dei più bravi allenatori italiani in circolazione. La sua crescita è stata esponenziale passando dalla Lazio all’Inter: i primi tempi non sono stati affatto felici in nerazzurro, ma ora è tutta un’altra musica. La pazza idea in Premier League, contatti in corso per il tecnico piacentino.

Come svelato dal portale spagnolo, Fichajes.net, il Liverpool avrebbe pensato a Simone Inzaghi come possibile sostituto di Jurgen Klopp. Il manager tedesco ha annunciato l’addio ai Reds già diversi mesi fa: la pazza idea è arrivata proprio sull’allenatore italiano.

Al momento Inzaghi è molto concentrato sulle dinamiche di casa nerazzurra visto che è ad un passo dalla vittoria dello Scudetto con un margine di +15 dalla Juventus attualmente in seconda posizione. Inoltre, l’Inter potrebbe approdare ai quarti di finale di Champions League in caso di risultato favorevole al ritorno a Madrid contro l’Atletico Madrid (1-0 all’andata). Lo stesso allenatore italiano vorrebbe continuare il suo lavoro all’Inter: la stessa dirigenza nerazzurra è pronta a rinnovare il legame contrattuale con il tecnico di Piacenza.

Novità importanti sul futuro dell’allenatore dell’Inter che ormai è diventato il fiore all’occhiello del movimento calcistico italiano nel mondo. Una pazza idea che non si concretizzerà nell’immediato, ma tutto sarà rinviato nei prossimi mesi.