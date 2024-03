Clamoroso tradimento: via dal Milan per l’Inter, firma domenica

Il futuro di Milan e Inter è strettamente intrecciato anche sul calciomercato: ora Beppe Marotta sta provando a strappare il fenomeno ai rossoneri.

I due club sono da sempre l’uno contro l’altro nalla battaglia per la supremazia cittadina. In questo momento le due squadre sono estremamente distanti con i nerazzurri che hanno raggiunto traguardi incredibili che, invece, i rossoneri non riescono a sfiorare. La stagione sta portando a una nuova grossa differenza tra le due società che hanno obiettivi comuni ma non la stessa strategia.

Il futuro di Inter e Milan è intrecciato anche per questioni legate al calciomercato e alle situazioni che possono sbloccarsi da un momento all’altro e creare grosse polemiche.

Calciomercato: tradisce il Milan per l’Inter

La situazione legata al calciomercato di Inter e Milan si sta intrecciando pericolosamente e sta portando a grosse novità per le due squadre. Da sempre Beppe Marotta è considerato uno dei dirigenti più bravi nel saper convincere i calciatori ad accettare i suoi progetti e ora ci sta provando anche con l’asso del Milan.

Le due squadre hanno grosse ambizioni, alcune delle quali comuni, ma non hanno la stessa progettulità e lo stesso potere economico. Per questo motivo il futuro può presentare grosse sorprese.

Secondo le ultime notizie di mercato, è pronto a consumarsi il grande tradimento dal Milan all’Inter, con la mossa di Marotta a convincere il calciatore.

Milan, addio Camarda a parametro zero: c’è l’Inter

Francesco Camarda è uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter. L’attaccante italiano è considerato uno degli astri nascenti più importanti del calcio italiano ed europeo e i rossoneri vogliono puntare fortemente sulle sue qualità. Ultimamente si è affidato all’agente Giuseppe Riso che ha rapporti ottimi sia con l’Inter che con il Milan.

Secondo Il Corriere dello Sport, Beppe Marotta avrebbe già avuto dei contatti con il suo entourage per convincerlo a firmare subito con l’Inter. Da domenica, infatti, il giovane attaccante classe 2008, compiuti i 16 anni, potrà firmare il suo primo contratto da professionista.

In questo momento è parte integrande del Milan Primavera di Ignazio Abate ma manca l’accordo con la società e quindi può prendere altre strade. Ci sono stati dei collloqui tra la dirigenza e il suo entourage per blindarlo ma non è da escludere il rischio beffa per il club rossonero.

Camarda all’Inter: ci sono anche altre big

L’Inter vuole Francesco Camarda e ha già avviato i contatti per fargli firmare il nuovo contratto. I nerazzurri vogliono attuare il piano per strapparlo ai “cugini” con la volontà di renderlo il bomber del futuro.

Sulle tracce dell’attaccante classe 2008 non c’è solo l’Inter. Camarda è anche nel mirino di molte big europee tra cui Manchester City, Arsenal e Tottenham, che hanno mandato osservatori a visionarlo e hanno la capacità economica per soffiarlo al Milan.