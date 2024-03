Lutto nel mondo del calcio: addio allo storico presidente, tifosi distrutti

Il mondo del calcio piange ancora la scomparsa di un grande uomo di sport e una persona amata da tutti i tifosi e gli appassionati.

Ogni giorni il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di qualche mito che, a tutti i livelli, dai principianti ai professionisti, ha scrittio pagine di storia. I lutti nello sport sono stati, purtroppo, innumerevoli, e anche in questo periodo si continua a piangere la scomparsa di persone che sono state importanti per un’intera città.

Più volte è capitato anche a calciatori che hanno lasciato famiglia e compagni di squadra improvvisamente, ma ora la notizia riguarda la morte di uno dei grandi uomini di sport del calcio calabrese.

Calcio ancora in lutto: addio allo storico presidente

Purtroppo il calcio non porta sempre felicità e sorrisi e alcune volte succede che bisogna scontrarsi anche pessime notizie che, inevitabilmente, portano a scrivere pagine indelebili in questo sport che è seguito dai giovani e dai più anziani.

Nell’ultimo periodo è capitato molto spesso che i grandi campioni del calcio ci lascino improvvisamente e ora c’è anche da sottolineare la morte di chi questo sport lo ha vissuto solo per passione, nei campi di provincia, ma che ha lasciato comunque un ricordo indelebile per tutti gli appassionati e per le persone che lo conoscevano.

Tutta la comunità calcistica si stringe intorno al dolore della Gioiese 1918 per la scomparsa di Don Mimmo Mercuri, presidente onorario della squadra claabrese e anche ex importante personaggio del calcio.

Gioiese 1918: lutto per Don Mimmo Mercuri

Il mondo del calcio calabrese piange la scomparsa di Don Mimmo Mercuri. Per moltissimi anni è stato una guida per generazioni di ragazzi del territorio della Piana di Gioia Tauro. Nel corso della sua lunga vita da sportivo ha rallegrato il calcio di provincia e ha anche raggiunto grandi palcoscenici italiani: negli anni ’50 ha indossato le maglie di Ascoli, Acireale, Gioiese, con cui ha segnato tantissimi gol e lasciato ricordi indelebili nei tifosi.

La Gioiese 1918, club di cui era presidente onorario, su Facebook ha annunciato il profondo dolore che lascia la scomparsa di Mimmo Mercuri. “È una giornata triste per tutta Gioia Tauro e per tutta la Calabria calcistica – si legga sulle pagine social della squadra calabrese – che ha avuto l’onore di conoscere un signore (in campo e fuori) qual era Domenico Mercuri, per tutti amabilmente Don Mimmo“.

“Il nostro presidente onorario ci ha lasciati ma il suo ricordo rimarrà indelebile nella storia viola, nelle menti e nei cuori di tutte le innumerevoli generazioni di bambini che ha cresciuto ed educato sul campo. Come egli stesso amava asserire: “Tutti figli di Don Mimmo”. Una lettera strappalacrime che ha permesso a tutti di ricordare per l’ultima volta Mimmo Mercuri e i suoi grandi insegnamenti.

Morte Mummo Mercuri: funerali oggi in città

La morte di Mimmo Mercuri ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti gli amanti dello sport calabrese: oggi ci sono i funerali per l’ex presidente onorario della Gioiese.

“La Gioiese 1918, con in testa il presidente Filippo Martino intende esprimere immenso cordoglio e vicinanza a tutta la famiglia Mercuri in questo momento di dolore che accomuna tutta la Città“, si è concluso così il messaggio di cordoglio della società calabrese.