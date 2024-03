Ufficiale l’esonero e il nuovo allenatore: decisiva la sconfitta

Il calcio italiano è ricco di sorprese e ora ha portato a novità importanti anche per un’altra squadra: deciso l’esonero dell’allenatore.

Anche in questa stagione le novità sono all’ordine del giorno e ogni weekend ci sono delle defezioni importanti che rischiano di portare la squadra a vivere situazioni poco confortanti. Nelle ultime giornate di campionato sono arrivati pochi sorrisi e ora la società ha deciso di prendere decisioni importanti.

Ora è stato deciso un nuovo esonero e sono concrete le possibilità di vedere anche un cambio modulo e molto presto ci saranno nuovi aggiornamenti in questo senso, con la scelta sul nuovo allenatore che è stata già fatta e può cambiare il futuro del club.

Esonero ufficiale: il club ha troncato il rapporto

Il calcio italiano è arrivato nel momento più importante della stagione. Gli ultimi due mesi stagionali saranno decisivi per il raggiungimento di obiettivi più o meno importanti che sono ancora alla portata dei club. I risultati di questo periodo sono davvero sconcertanti per la società che pensava di aver creato una squadra capace di poter far divertire i tifosi.

L’allenatore ha perso il polso della situazione, non è riuscito a gestire il gruppo che era fortemente in difficoltà e ora è stato deciso per il cambio in panchina.

L’esonero è ormai ufficiale e c’è stata anche la scelta sul nuovo allenatore che, ora, deve far tornare il sorriso ai suoi tifosi.

Fermana ultima e in crisi: esonerato Protti

La Fermana di Stefano Protti è sempre più ultima in classifica e dopo l’ennesima sconfitta è arrivato l’esonero di Stefano Protti. Il club marchigiano non è riuscito mai a seguire la linea positiva che la società pensava di aver costruito a inizio stagione e ora si trova in un periodo davvero orrendo. L’ultimo posto in classifica, a -11 dalla quartultima, ha fatto propendere per il cambio in panchina.

La sconfitta della Fermana contro l’Ancona di qualche giorno fa ha portato all’esonero di Stefano Protti. L’ultima vittoria della squadra a gennaio e per questo era tempo di lasciarsi con il tecnico.

Nella giornata di giovedì è arrivato il comunicato ufficiale sull’esonero di Protti e solamente oggi la società ha sciolto le riserve sul sostituto.

Fermana, Mosconi nuovo allenatore: il comunicato

Dopo un lungo casting, la Fermana ha deciso di prendere Andrea Mosconi come nuovo allenatore. L’annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di oggi e domani ci sarà subito l’esordio stagionale contro il Pineto, squadra al 9° posto in classifica e con il sogno playoff ancora vivo.

“La Fermana comunica ufficialmente di aver affidato l’incarico della guida tecnica della prima squadra ad Andrea Mosconi”, ha annunciato il club con un comunicato ufficiale, rivelando che il tecnico “ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2025“