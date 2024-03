Calciomercato: lascia il Milan, offerta folle dallo United – Gazzetta

Il Milan continua a sognare in grande, ma attenzione alla proposta folle del Manchester United per il pezzo pregiato dei rossoneri

Tutto cambia in poco tempo. Stefano Pioli è stato ad un passo dall’esonero nei mesi scorsi, ma ora i risultati sono più che confortanti. Dalla Premier League arrivano offerte da urlo per i pezzi pregiati rossoneri: ecco la pazza idea.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Il Milan vuole cambiare subito pelle per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. La finale di Europa League è uno degli obiettivi della società rossonera che confida ancora nel lavoro di Stefano Pioli. Attenzione già alle sirene delle big d’Europa pronte a volare in Serie A per assicurarsi i migliori talenti del campionato italiano.

Calciomercato, offerta da urlo: assalto del Man United

Un talento puro pronto a spiccare il volo dopo le stagioni vissute nel settore giovanile rossonero. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile per quanto riguarda il suo futuro più che roseo.

Una giornata speciale per Francesco Camarda. Il giovane attaccante del Milan, classe 2008, ha compiuto finalmente 16 anni. Ha scalato subito le gerarchie arrivando così a fare il suo esordio in Prima squadra da giovanissimo. Il suo futuro resta in bilico con la società rossonera pronta a fargli sottoscrivere il suo primo contratto da professionista, ma attenzione alle sirene dalla Premier League. Il Manchester United l’ha monitorato a lungo per chiudere così subito la trattativa da sogno.

Tante big d’Europa lo seguono da tempo con City e Borussia Dortmund che gli hanno fatto già la corte nei mesi scorsi. Bisogna fare i conti anche con le norme post-Brexit che vietano un trasferimento diretto in Inghilterra prima dei 18 anni. In queste settimane è stato protagonista anche con la Primavera rossonera targata Ignazio Abate: sono arrivati gol da urlo per il talento rossonero che è pronto anche a salutare l’Italia per scrivere nuovi capitoli della sua carriera.

Da sempre tifoso del Milan, potrebbe così firmare il triennale con la società milanese ma non è detta l’ultima parola. Il lavoro è il lavoro e bisognerà capire con certezza il progetto più efficiente per la sua crescita a livello anche internazionale.