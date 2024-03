Serie B, partite truccate: patron furioso

Nei mesi scorsi il calcio italiano è stato scosso da un altro caso scommesse: ora il patron in Serie B ha attaccato tutti in maniera furiosa

Non finiscono i colpi di scena nel calcio italiano. Questa volta gli occhi sono tutti puntati in Serie B con il patron di un club cadetto che si è lasciato andare a dichiarazioni feroci. Tutto è avvenuto nel post-partita della sfida di campionato: ecco tutto quello che è successo.

La sua preoccupazione l’ha resa nota a mezzo stampa per evidenziare alcuni aspetti davvero a sorpresa. Pochi minuti fa le sue dichiarazioni sono diventate virali sui social, ma cos’è successo realmente? Un momento decisivo per risalire subito alla verità: ecco nel dettaglio tutto quello che sta succedendo.

Serie B, la verità del patron: cosa succede ora?

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio: dall’entusiasmo ai momenti davvero terribili. Ecco la verità emersa pochi minuti fa dopo le dichiarazioni del patron del club di Serie B.

Il patron del Lecco, Leonardo Di Nunno, ha attaccato duramente la sua squadra come riportato dal portale ilovepalermocalcio.com. Ha parlato in maniera feroce per alcuni atteggiamenti non ritenuti professionali a detta sua: “Ancora oggi nel calcio si vendono e si truccano le partite, ho paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati. Spero che mettano il telefono sotto controllo a tutti”. Un attacco totale senza se e senza ma: ecco la verità a galla da parte del numero uno del club lombardo che si avvia verso la retrocessione.

L’ultima vittoria del Lecco risale allo scorso dicembre superando di misura il Sudtirol: un momento complicato per il club lombardo che ha fatto parlare di sè per la storica promozione della passata stagione. Il comportamento dei suoi giocatori non è andato affatto giù al patron Di Nunno che non ha risparmiato davvero nessuno.

Lo stesso patron ha criticato apertamente anche i portieri della sua squadra definendoli senza mezze misure letteralmente “da Serie D”.